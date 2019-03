Cesare Battisti conferma gli omicidi di cui è accusato

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019), l'ex terrorista appartenente ai Pac, ovvero Proletari armati per il comunismo, hato per la prima volta i reati di cui èe per i quali è condannato all'ergastolo. Lo ha fatto al pm di Milano, Alberto Nobili, il quale si sta occupando di ricostruire la rete di coperture che ha favorito, negli anni, la latitanza di. Sempre al pm Nobili, ha dichiarato di essere dispiaciuto per quanto commesso, avendo preso consapevolezza del dolore causato ai familiari delle vittime, ma di non essere intenzionato a fare nomi su altri complici, rendendosi quindi reo confesso solo di ciò che riguarderebbe la propria persona. Nobili, che coordina l'anti-terrorismo a Milano, avrebbeto come le motivazioni della sentenza definitiva di condanna all'ergastolo diaccertino l'attività criminale dell'ex terrorista, il quale risulta coinvolto in 4 ...

Giorgiolaporta : Sono anni che la #sinistra fa passare #Battisti per una povera vittima, tanto da raccogliere firme per chiederne l'… - MFantinati : Cesare Battisti ammette di aver partecipato a 4 omicidi. Per anni è stato difeso e tutelato dagli intellettuali di… - RaiNews : Per la prima volta Cesare #Battisti ammette di aver ucciso e si scusa con le famiglie delle vittime. 'Per me era un… -