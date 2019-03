Borse in ribasso ma a Piazza Affari tiene banco Fca

Borse europee in ribasso - Milano a -0 - 3% : 9.46 Apertura in calo per le Borse Ue,con gli investitori che si rivolgono verso asset sicuri,dopo il forte arretramento di Tokyo (-3,01%) e delle altre piazze asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,3% a 21.016 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 250 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,49%. Londra -0,47%, Parigi -1,1% e Francoforte -0,36%. Euro a 1,1307 dollari e 124,445 yen.

Borse in ribasso in attesa di Draghi : Prevale la cautela sui mercati europei in attesa della conferenza stampa di Mario Draghi, fissate per le 14 e 30 da cui gli operatori si attendono indicazioni per contrastare la frenata dell'economia globale, certificata ieri dall'Ocse e sottolineata anche nel Beige Book della Fed pubblicato ieri sera. In ribasso l'indice di Piazza Affari -0,2% come Parigi. Più marcato il calo di ...