Basilicata | urne chiuse | alle elezioni regionali si profila un crollo dei 5 stelle

Basilicata - urne chiuse : alle elezioni regionali crollano i 5 stelle : Secondo i piu recenti sondaggi il centrodestra in Basilicata è nettamente in vantaggio, il centrosinistra segue qualche...

Urne chiuse in Basilicata. Bardi (centrodestra) : cautela ma soddisfazione : I dati del Viminale: alle ore 19 affluenza al 39,73%. Le scorse elezioni, nel 2013, si erano tenute in due giorni e l’affluenza finale si era attestata al 47,6%

Basilicata - elezioni in diretta : urne chiuse - il centrodestra sente vicina la vittoria : urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del...

Urne chiuse in Basilicata - centrodestra avanti. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le linee di tendenza, anticipate anche da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, h...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : attesa per i risultati. Alle 19 affluenza al 39 - 7%. Matteo Salvini viola silenzio elettorale : urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino Alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Alle 19 l’affluenza ai seggi si è attestata al 39,73%, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano tutti i 131 comuni coinvolti. Secondo i sondaggi di Opinio per la Rai, il ...

Urne chiuse in Basilicata. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma in attesa dei risultati Salvini canta già vittoria: «Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega dopo 20 anni di sinistra» ha detto intervenendo a un comizio a Treviso. E ancora: «Togliamoci dalla testa i sondaggi. Torniamo ad...

Basilicata - in 500mila alle urne per la Regione : alle 19 affluenza 39 - 73% : urne aperte dalle 7 alle 23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario. Bardi per il centrodestra, Trerotola per il centrosinistra, Mattia per il M5s e Tramutoli per la Lista civica

Basilicata alle urne - ultimo test prima delle Europee. Affluenza alle 19 al 39.73%. Alle 24 la non stop del TgLa7 : I seggi si chiudono Alle 23 per i lucani che devono elegge il nuovo governatore della Regione. È sfida a 4 tra Vito Bardi, Centrodestra,, Carlo Trerotola, Centrosinistra,, Antonio Mattia, M5s, e ...

Voto Basilicata - aperti i seggi : 573mila alle urne fino alle 23 : seggi aperti in tutta la Basilicata dove oggi fino alle alle 23 si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata. Lo scrutinio ...

Basilicata - in 500mila alle urne per la Regione : alle 12 affluenza del 13 - 31% : urne aperte dalle 7 alle 23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario. Bardi per il centrodestra, Trerotola per il centrosinistra, Mattia per il M5s e Tramutoli per la Lista civica

Elezioni Basilicata - urne aperte per scegliere il nuovo Governatore : Basilicata al voto , urne aperte da stamani alle 7, fino alle alle 23 , per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata: lo scrutinio sarà ...

Basilicata - urne aperte per scegliere il nuovo presidente della regione : ROMA - urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo 'governatore' e il Consiglio regionale della Basilicata. Gli elettori aventi diritto sono 573.970, divisi in 681 sezioni. La regione è ...