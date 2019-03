Torino | minaccia e violenta una 18enne fuori da una discoteca | preso 30enne della Guinea

Torino - minaccia e violenta una ragazza fuori da una discoteca : preso 30enne della Guinea : La ragazza , secondo quanto ricostruito dalla polizia, si era appartata con un amico su una panchina del parco, dopo aver trascorso la serata in una discoteca , quando il migrante l'ha minaccia ta, armato di bottiglia. A dare l'allarme è stato l'amico

Picchiate a Torino sul bus per il velo : 'Ce l'hanno strappato e minacciato' : Aggredite e Picchiate «da una ragazza» su un bus di linea a Torino perché indossavano il velo. È il racconto, su Fb, fatto da una giovane musulmana, in un video che in pochi minuti è diventato virale. ...