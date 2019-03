Tap : Conte - 30 mln investimenti a comunità : ANSA, - LECCE, 24 MAR - Trenta milioni di investimenti per la comunità locale in cui approderà il gasdotto Tap. E' quanto annuncia il premier Giuseppe Conte. "Con la comunità di Melendugno ci ho messo ...

Max VersTappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento del terzo posto - buoni segnali da questa gara” : Max Verstappen ha concluso al terzo posto il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melboune (Australia), l’olandese della Red Bull ha centrato la top-3, mettendo in scena una corsa di pregevole fattura, prendendosi il lusso di superare la Ferrari di Sebastian Vettel in pista, con problemi di gomme piuttosto importanti, e successivamente mettendo in pericolo la seconda piazza del ...

Max VersTappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

Max VersTappen F1 - GP Australia 2019 : “Siamo ottimisti e sono contento per come il motore Honda si è integrato” : Un Max Verstappen in versione “Kimi Raikkonen” quello che ha parlato davanti ai microfoni della prima conferenza stampa della stagione del Mondiale di Formula Uno, a Melbourne (Australia). L’olandese è stato di poche parole e non si è voluto scoprire più di tanto rispetto alle prospettive di questo weekend e dell’intero campionato. Un incontro con i giornalisti che, inevitabilmente, ha risentito dello sgomento per la ...

Conte annuncia prime Tappe tour cantieri : ANSA, - GENOVA, 11 MAR - "Oggi sarò a Valeggio sul Mincio, Verona, per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima ...

Beppe Grillo contestato da una decina di attivisti M5s a Lecce : ‘Traditi su Tap e Ilva’ : Una decina di persona hanno duramente contestato Beppe Grillo sabato sera a Lecce davanti al teatro Politeama, dove si teneva il suo spettacolo “Insomnia (ora dormo!)“. attivisti Cinquestelle che ora accusano il comico di “aver tradito i valori del M5s” per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull’Ilva di Taranto. Per questo la contestazione è stata rivolta anche al ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Oltre ...

Beppe Grillo contestato a Bari : "Dimettiti e restituisci il simbolo : dall'Ilva a Tap troppi errori" : Uno sparuto numero di manifestanti ha atteso il comico fuori dal Teatro Team dove si è svolto lo spettacolo Insomnia. Grillo ha offerto simbolicamente mandarini al pubblico per contestarlo

Elezioni Sardegna - Matteo Salvini : “Pd perde e sTappano chapagne - contenti loro…” : Matteo Salvini a Quarta Repubblica commenta il voto in Sardegna: "Da domani siamo già a lavoro, vedremo di meritarci la fiducia di una terra stupenda. La politica è divertentissima, sui Tg vedo gli amici della sinistra che continuano a festeggiare la sesta sconfitta. Io festeggio la mia piccola vittoria"Continua a leggere

F1 – Test Barcellona - VersTappen fa il punto dopo la prima giornata : “molto contento di quanto fatto oggi” : Max Verstappen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Red Bull palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Max Verstappen è sceso in pista segnando con la sua nuova RB15 il quarto tempo di giornata. Il pilota della Red Bull, al termine del ...