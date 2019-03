Mancini | ' Kean ha grandi qualità | Immobile deve stare tranquillo'

Italia - Mancini : 'Kean e Zaniolo - grandi qualità' : UDINE - Il cammino dell' Italia verso Euro 2020 inizia con una vittoria contro la Finlandia . I primi tre punti per gli azzurri di Roberto Mancini sono arrivati grazie ai gol siglati da Nicolò Barella ...

Italia-Finlandia - Mancini ammette : “non era facile portare a casa la vittoria. Kean? Ha margini enormi” : Il ct azzurro ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Finlandia, soffermandosi anche sulla prestazione di Kean Sorrisi e soddisfazione per Roberto Mancini dopo il successo ottenuto dall’Italia contro la Finlandia, stesa con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Barella e Kean. AFP/LaPresse Il ct azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando le difficoltà di un match che nascondeva numerose insidie: ...

Europei - l'Italia di Mancini batte la Finlandia 2-0 : gli azzurri ripartono da Barella e Kean : l'Italia supera 2-0 la Finlandia nella gara valida per il Gruppo J di qualificazione a Euro 2020. A segno Barella al 7' del primo tempo e Kean al 29' della ripresa. Gli azzurri salgono a tre punti, gli scandinavi rimangono fermi a 0.

Che bella la Giovine Italia - la Finlandia sBarella sotto i colpi degli azzurri : Mancini azzecca anche la carta Kean : La Nazionale azzurra centra i primi tre punti nel proprio girone di qualificazione ad Euro 2020, battendo la Finlandia 2-0 con i gol di Barella e Kean La Giovine Italia va, il nuovo corso voluto da Mancini funziona eccome. Una Nazionale bella e spumeggiante, che non lascia scampo alla Finlandia, stesa da Barella e Kean. Due gol, tante occasioni e un gioco fluido come non si vedeva da tanto tempo. AFP/LaPresse Velocità di pensiero a ...

Da Balotelli a Kean - Mancini punta di nuovo sui baby bomber : dal nostro inviato UDINE Mancini passa in fretta da Balotelli a Kean. Lascia a casa Mario e lancia Moise. L'Italia parte nelle qualificazioni verso Euro 2020 con il millennial nel tridente che ...