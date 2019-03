Femminile | Juventus-Fiorentina 1-0 | Pedersen decide la sfida scudetto

Calcio Femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

Calcio Femminile - Juventus-Fiorentina sfida scudetto all’Allianz Stadium : Calcio femminile, Juventus-Fiorentina per lo scudetto – Il grande giorno è arrivato. Quella di oggi rimarrà una data storica nel Calcio femminile italiano, la data in cui il principale, più moderno e polifunzionale stadio italiano, l’Allianz Stadium di Torino, aprirà le porte per la prima volta al Calcio femminile. Alle ore 15:00 infatti le campionesse […] L'articolo Calcio femminile, Juventus-Fiorentina sfida scudetto ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio Femminile in DIRETTA : scontro diretto da scudetto - Allianz Stadium gremito : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, posticipo domenicale del 19° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Oggi è l’appuntamento con la storia per il movimento delle donne. Per la prima volta, infatti, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di un match del “Pallone in rosa” nostrano che vedrà sfidarsi le prime due della classifica generale, separate da un solo punto in classifica. ...

Juventus-Fiorentina calcio Femminile - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domenica 24 marzo alle ore 15.00 andrà in scena l’attesissimo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina. Nella splendida cornice dell’Allianz Stadium di Torino, per la prima volta, si confronteranno due compagini del torneo nazionale del “Pallone in rosa”. La Vecchia Signora, in vetta con un punto di vantaggio nella classifica generale nei ...

Calcio Femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...