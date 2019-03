liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019), insomma, secondo, 'vede un governo efficiente soltanto sotto forme dittatoriali: Parlamento in seconda linea, diffusa simpatia politica da parte del popolo, che si verifica in ...

LuigiIvanV : RT @adrianobusolin: LOVE MUSSOLINI E ALLORA ? 'Amano Mussolini e per questo con Matteo Salvini...'. Eugenio Scalfari, un delirio anti-fasci… - Adriana94294185 : RT @adrianobusolin: LOVE MUSSOLINI E ALLORA ? 'Amano Mussolini e per questo con Matteo Salvini...'. Eugenio Scalfari, un delirio anti-fasci… - RobertoPompili4 : RT @adrianobusolin: LOVE MUSSOLINI E ALLORA ? 'Amano Mussolini e per questo con Matteo Salvini...'. Eugenio Scalfari, un delirio anti-fasci… -