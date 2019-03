Waco | su Paramount Network si racconta l' assedio che divide l' opinione pubblica

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Sono cinquanta giorni che ancora fanno discutere l'americana quelliti da, la miniserie in sei episodi in onda da oggi, 23 marzo 2019, alle 21:10 su(i primi due episodi saranno in simulcast su Spike). Unche portò, nell'incendio divampato il 19 aprile 1993, alla morte di 76 persone, tra cui 21 bambini. Prima di arrivare a quel rogo, però, ci sono state settimane di negoziazione tra l'Fbi e David Koresh (interpretato da Taylor Kitsch), leader della setta dei Davidiani protagonista del racconto.Koresh era capo di questa branca scissionista degli Avventisti del Settimo Giorno, un movimento cristiano protestante dalle forti influenze apocalittiche. L'uomo viveva insieme ai suoi seguaci in un ranch in Texas, a: Koresh teneva lezioni sulla Bibbia, seguiva le attività del ranch e faceva sì che tutto il gruppo rispettasse le ...

