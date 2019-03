Torta soffice al limone

Ricetta Torta mimosa : un soffice pan di Spagna farcito con crema pasticcera : La torta mimosa è un dessert gustoso e coreografico alla vista, poiché decorato con briciole di pan di Spagna che riproducono lo stesso effetto delle mimose. La tradizione vuole che questa Ricetta sia preparata per la festa della donna, quindi l'8 marzo, ma la torta è perfetta per essere servita in tavola in qualsiasi occasione. Due morbidi dischi di pan di Spagna racchiudono una delicata farcia con crema pasticcera, generando un viaggio nel ...

Torta soffice alle mandorle e yogurt bianco : La Torta soffice alle mandorle e yogurt bianco è sicuramente un dolce adatto come colazione per i bambini o per la merenda in un freddo pomeriggio, magari accompagnato da un buonissimo tè. L'esecuzione di questo dolce è sicuramente semplice ma il suo risultato sorprenderà. Farcito con nutella oppure crema pasticcera delizierà con la sua bontà. Da non dimenticare certamente l'aggiunta di zucchero a velo che dà un tocco in più sia all'aspetto del ...

Ricetta devil's food cake : una Torta al cioccolato - farcita con una crema soffice : Deliziosa e "peccaminosa" perché composta interamente dal cioccolato, la devil's food cake è un dessert di origine americana. Due soffici torte al cacao racchiudono una crema al cioccolato, il tutto è ricoperto da una ganache sempre al cioccolato. Questa Ricetta renderà felici adulti e bambini, che non resisteranno alla tentazione di assaggiare una fetta di torta devil. Sicuramente di grande effetto, il dolce è perfetto da servire in vista di ...

Ricetta Torta agli agrumi senza latte : pan di Spagna soffice con crema all'arancia : La torta agli agrumi è un dessert semplice e genuino, gustoso e perfetto per accontentare i gusti di grandi e piccini. Un soffice pan di Spagna privo di latte soddisfa le esigenze dei soggetti intolleranti al lattosio, anche l'assenza di uova fa sì che questo dessert sia idoneo per tutti, regalando una sferzata d'energia e una nota di dolcezza anche a chi è allergico alle uova. La Ricetta è facile da preparare, bastano piccoli accorgimenti e in ...