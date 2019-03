Giù dall' ottavo piano | morti due ragazzini

Napoli : minaccia di buttarsi Giù con la figlia di 5 anni - salvata dalla polizia : Sfiorata tragedia a Forcella, dove una mamma si stava per lanciare dal balcone con in braccio la figlioletta di 5 anni. L' episodio è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 10, quando la gente in strada ...

Dalla giungla alla città - i mille volti dell'acqua in mostra : Dalle cascate nel cuore della giungla alle fontane nel centro delle nostre citt : i mille volti dell'acqua sono interpretati in modo originale e personale dai fotografi dell'Associazione 'Grigio 18%' ...

Misteri italiani un po’ meno misteriosi : dalla P2 alle stragi - il racconto-inchiesta di Giuliano Turone (a misura di millennial) : I Misteri italiani sono un po’ meno Misteriosi di quello che si pensa. Certo, non tutti hanno trovato una verità giudiziaria, a cominciare dalla madre di tutti i Misteri italiani, la strage di Piazza Fontana, cinquant’anni fa. Altri hanno trovato una verità faticosa, intossicata dai depistaggi, per esempio la strage di Bologna. Altri una verità monca, contraddittoria, con altalene di condanne e assoluzioni fra i diversi gradi di ...

Salute : dalla canottiera alla dieta giusta - tutti i segreti per correre al top : Dalle scarpe, minimaliste o super ammortizzate, alla canottiera (si ama o si odia), passando per il cappellino (è un must), le talloniere e i calzini più adatti. Ma anche la dieta giusta e i vari tipi di allenamento: tutti i segreti per correre al top (e non smettere dopo i primi tentativi) sono raccolti nel libro “La corsa perfetta” (Sperling & Kupfer), firmato dal maratoneta e ultramaratoneta pluricampione del mondo Giorgio ...

Arresto De Vito - opposizioni : “Raggi liberi il Campidoglio o sarà sfiducia”. Dalla Giunta : “Andiamo avanti” : Dopo l’Arresto del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, esponente di spicco del M5s Roma, sono le opposizioni in Campidoglio a rilanciare la richiesta di dimissioni della sindaca Virginia Raggi. “liberi il Campidoglio. Lo chiediamo da un anno e mezzo per l’incapacità di governo che il M5s ha mostrato”, ha rivendicato Giulio Pelonzi, capogruppo dem. Una richiesta che sarà ribadita in Aula anche con ...

Brexit - May chiede di spostare l’uscita del Regno Unito dalle Ue al 30 giugno : Theresa May chiede all’Ue un rinvio della Brexit breve, limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea non sarà quindi il 29 marzo, com’era previsto finora, ma tre m...

Mare Jonio - il retroscena : così Giuseppe Conte ha salvato l'equipaggio della ong dall'arresto : Cosa è successo nelle ore in cui la ong Mare Jonio è rimasta attraccata nel porto di Lampedusa, prima dello sbarco degli immigrati e del sequestro della nave? Una ricostruzione la offre Repubblica, che si concentra in particolare sul ruolo di Giuseppe Conte. Né a lui né a Luigi Di Maio sarebbe conve

Maltempo Sicilia : danni nel catanese - dalla Giunta l’ok al risarcimento : E’ stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per la provincia di Catania. In seguito agli eventi alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018 sono stati stimati danni alle produzioni, con particolare riguardo al settore orticolo, agrumicolo e olivicolo, per euro 111 milioni di euro ed alle strutture per 62 milioni di euro. Sono previsti gli aiuti in conto ...

“In Italia i diritti dei cittadini dipendono dalle sentenze dei giudici” : Roma. L’Italia non è più un sistema di civil law. Detto così, suona perentorio, eppure quando il professore Luciano Violante pronuncia l’impronunciabile, nella sala della Camera di commercio fiorentina i presenti sollevano lo sguardo: ha detto proprio così? Pensavamo che il modello Italiano si fonda

Germania - segnali positivi giungono dallo Zew di marzo : Teleborsa, - Migliorano le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A marzo, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a -3,6 punti dai -13,4 di febbraio . Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta superiore alle attese degli analisti che avevano ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - tre giorni di eventi a 25 anni dall’omicidio : “Verità e giustizia” : In occasione del 25esimo anniversario della morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio nel 1994 mentre giravano un reportage, sono in programma le giornate del premio Morrione dedicate alla loro memoria: il primo degli eventi in calendario è la presentazione dei finalisti dell'ottava edizione del premio per il giornalismo investigativo.Continua a leggere

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di biathlon. 2 ori in un giorno dopo 22 anni di digiuno : Ad inizio rassegna le medaglie iridate dell’Italia del Biathlon nella storia erano 22, oggi, a Mondiali conclusi, sono 27: l’oro mancava dal 1997, dopo 22 anni ne sono arrivati due tutti insieme, a distanza di meno di tre ore l’uno dall’altro. Ecco tutti i podi degli azzurri nella storia dei Mondiali di Biathlon: 1979 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Luigi Weiss 10 km sprint maschile 1985 Ruhpolding (Ger) – Bronzo ...

Giulia De Lellis spiazzata dalla richiesta di una donna : 'Non mi ha neppure riconosciuta' : Piccola disavventura per Giulia De Lellis, la quale ieri pomeriggio ha raccontato sui social un episodio alquanto particolare che le è capitato mentre passeggiava per strada e che un po' l'ha lasciata spiazzata. Ad un certo punto, infatti, alla De Lellis si è avvicinata una donna, la quale le ha chiesto se potesse darle una mano a truccarsi. Ovviamente Giulia credeva che tale persona l'avesse riconosciuta ma così non era. Il racconto di Giulia ...

Assessore Cordaro : "Scambiato dalla Procura per un pregiudicato" : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Ho scoperto solo per caso che la Procura di Termini Imerese mi ha scambiato per un pregiudicato con una condanna passata in giudicato per lesioni e omicidio colposo. Ma il Cordaro indicato nell'avviso di conclusioni indagini che mi è arrivato non sono io. E' un mio om