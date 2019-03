ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Il 23 marzo del 1919, esattamente cento anni fa, a Milano in una sala concessa da un’associazione di industriali venivano fondati i Fasci di combattimento, nucleo portante del futuro Pnf. Aveva inizio – nemmeno tanto solennemente – la storia del. Oggi, a un secolo esatto di distanza, non si tratta certamente di celebrare un avvenimento pur importante nella storia italiana e che ebbe conseguenze tragiche. Oggi vogliamo (e dobbiamo) solo ricordare, ricordare per capire e, se possibile, comportarci di conseguenza.Per questo vanno chiariti alcuni punti. In primo luogo che ilfu una vicenda iniziata nel 1919, durata ufficialmente fino al 1945, che cambiò spesso pelle nel corso degli anni. Una storia caratterizzata da numerose svolte, non solo tra il 1919 e il 1922, se è vero che ildi piazzale San Sepolcro, già rispetto a quello della marcia su Roma, ...

HuffPostItalia : Sono passati cent'anni: 'Mai più fascismo' - Noovyis : Un nuovo post (Fascismo, cent’anni dopo non ci abbiamo ancora fatto i conti) è stato pubblicato su Playhitmusic - - ilfattoblog : Fascismo, cent’anni dopo non ci abbiamo ancora fatto i conti -