Di Maio | con la Cina accordi da 2 | 5 mld

Di Maio : con accordi Cina vince Italia : "Oggi vince il Made in Italy,vincono le imprese Italiane.Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere",spiega. Alle perplessità di Salvini replica:"Ha il diritto di parlare, io ...

Di Maio : con accordi Cina vince Italia : 15.06 "Gli accordi firmati oggi valgono in sostanza 2,5 mld di euro e hanno un potenziale di 20 mld".Lo dice il vicepremier Di Maio dopo la firma del Memorandum con la Cina. "Oggi vince il Made in Italy,vincono le imprese Italiane.Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere",spiega. Alle perplessità di Salvini replica:"Ha il diritto di parlare, io come ministro dello Sviluppo ho il dovere di fare". Le opposizioni Ue all' ...

Cina-Italia - firmati gli accordi. Di Maio 'Valgono 2 - 5 miliardi ma con un potenziale di 20'. Gelo con la Lega : ... si parlava di una cinquantina, le polemiche degli ultimi giorni - con le preoccupazioni di Stati Uniti e Unione europea per un'eccessiva penetrazione di Pechino nell'economia italiana - hanno ...

Giorgia Meloni al governo - la confessione del suo deputato a microfoni spenti : "Se Di Maio e i 5 Stelle..." : "Io glielo direi a Giorgia Meloni: o entriamo nel governo oppure finiamo come Rifondazione Comunista; estinti". Le parole del senatore Achille Totaro al Foglio fanno scoppiare un caso dentro Fratelli d'Italia. Contattato dal Tempo, il Meloniano smentisce: "Non ho mai detto che se FdI non entra al go

Matteo Salvini - retroscena devastante : "Il fenomeno Conte - fuori di lì...". Come distrugge premier e Di Maio : I retroscena dalla Lega riferiscono di un Matteo Salvini non proprio tenero con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Secondo il Corriere della Sera, il leader del Carroccio avrebbe definito "tentativo confuso e velleitario" quello dell'alleato grillino di scavalcarlo sulla sicurezza nazionale, quasi un m

Crozza a Di Maio : “Ti ispiri a Pertini? Mai avrebbe concepito ministro che si sottrae a processo. Avresti preso una pipa in fonte” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – un nuovo monologo di Maurizio Crozza dedicato all’attualità del nostro paese: “Siamo un paese che trasuda criminalità. Vuoi chiudere i porti? Ma chiudi i pori, non i porti“. L’artista genovese poi aggiunge: “Erroneamente si crede che gli articoli della Costituzione italiana siano 139. Sono 140. Articolo 140, ...

VINCITORE ITALIA'S GOT TALENT 2019/ È Antonio Sorgentone - Mara Maionchi vince con lui : Il VINCITORE di ITALIA'S Got TALENT 2019 è Antonio Sorgentone. Il virtuoso pianista ha battuto Andrea Paris e Nicola Virdis

Matteo Salvini - lo schiaffo a Conte e Di Maio al Quirinale : sfregio leghista alla cena cinese : Lo schiaffo cinese di Matteo Salvini. C'era un convitato di pietra alla grande cena di gala al Quirinale per l'ospite più atteso dell'anno, il presidente cinese Xi Jinping e la first lady Peng Liyan. I retroscena "glamour" recitano tutti lo stesso copione: canta Andrea Bocelli, menù sontuoso con tor

Svolta per le arance siciliane : voleranno in aereo in Cina grazie ad Alibaba dopo l'accordo con Di Maio : Il ministro ha annunciato nel corso del vertice Italia-Cina i dettagli dell'accordo, firmato con il ministro Centinaio dopo la visita a Shanghai

Dopo Luigi Di Maio anche Giuseppe Conte boccia lo Ius Soli : “Questione da non riaprire” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conferma la linea già espressa questa mattina da uno dei suoi vice, Luigi Di Maio: lo ius Soli non è un argomento all'ordine del giorno e non si farà. "Stiamo parlando di un singolo caso. Non approfittiamone in modo strumentale per 'squarciare' una prospettiva ben più ampia”, dice riferendosi al caso di Rami, il ragazzino egiziano che ha chiamato i soccorsi che hanno salvato gli studenti sul bus ...

Virginia Saba racconta la sua 'storia molto romantica con Luigi Di Maio' : 'Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi Di Maio. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo'. Così inizia la lunga ...

Sicurezza - scontro M5S-Lega. Di Maio 'Più prevenzione - modello Usa'. Salvini 'Mi tengo stretto quello italiano' : ... 'Dice che i nostri sono i migliori al mondo? Ma certo, pensiamo anche noi che i nostri apparati di intelligence, i nostri militari e le nostre forze di polizia siano le migliori al mondo. Ma occhio ...

Virginia Saba racconta la sua "storia molto romantica con Luigi Di Maio" : "Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi Di Maio. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo". Così inizia la lunga intervista a Virginia Saba, la fidanzata del vicepremier Luigi Di Maio, pubblicata nel nuovo numero del settimanale Dipiù diretto da Osvaldo Orlandini. Trentasette anni, cagliaritana, dopo il suo debutto in società sottobraccio al suo amore ...

Murale con Conte Pinocchio - Di Maio e Salvini il Gatto e la Volpe : "A un anno da 'Amor Populi' torniamo nei palazzi del potere romano". Con questo tweet l'artista di strada Tvboy presenta l'ennesima provocazione, dopo il famoso Murale con il bacio tra i due ...