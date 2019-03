Trofeo Binda 2019 | le big del circuito femminile tornano a Cittiglio Marta Bastianelli

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Domenica si correrà la 21ma edizione del, terzo appuntamento stagionale del Women’s WorldTour, il massimo. Questa classica si svolge a(Varese) ed è intitolata ad Alfredo, uno dei grandi miti del ciclismo italiano. Una corsa che negli ultimi anni ha offerto sempre spettacolo e che anche questa volta vedrà alla partenza molte big. Andiamo quindi a scoprire il percorso e le favorite delPercorso Partenza da Taino e arrivo adopo 131 km. Primo tratto in linea di 22 km poi inizia il giro lungo di 35 km, in cui verrà affrontata la salita di Cunardo, circa 4 km con una pendenza media attorno al 5%. La corsa entrerà nel vivo dopo 60 km con l’ingresso nelfinale di 17 km, da ripetere quattro volte, caratterizzato dalle salite di Casale e Orino. La prima è uno strappo impegnativo di circa un chilometro, ...

