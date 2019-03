agi

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'ex ad di, Giuseppe Biesuz, che dovevauna condanna per truffa e bancarotta fraudolenta è statoa Linate: stava andando a Londra. Secondo la ricostruzione della polizia si è presentato al controllo passaporti dell'aeroporto oggi alle 13.30, intenzionato a prendere un volo per la capitale britannica. Ma i poliziotti hanno interrogato le banche dati e riscontrato che a carico del 57enne la corte d'Appello di Milano aveva emesso un'ordine di carcerazione per la pena definitiva di 4 anni, 9 mesi e 9 giorni. I carabinieri di Milano, nucleo investigativo e squadra catturandi, erano già sulle sue tracce da qualche tempo.

zazoomblog : Trenord: arrestato a Linate lex ad Biesuz deve scontare oltre 4 anni - #Trenord: #arrestato #Linate #Biesuz - Zzz_zzzzdica33 : RT @C_Randieri: 5stellecesano 'Arrestato Biesuz, l’ex ad di Trenord: «Ricercato per truffa e bancarotta» - MilanoSpia : Milano, Giuseppe Biesuz arrestato a Linate: l'ex Ad di Trenord fermato ai controlli, in cella -