Il possibile addio di Pjanic starebbe spingendo la Juventus a virare su Kanté

F1 - l’addio di Lowe e la possibile squalifica in Australia : problemi grossi in casa Williams : Il team di Grove sarà costretto a modificare specchietti e sospensione anteriore prima del Gp d’Australia per non incorrere in una squalifica Brutte notizie per la Williams in vista del Gp d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in programma tra dieci giorni a Melbourne. LaPresse/Photo4 La scuderia di Grove è stata obbligata dalla Federazione a modificare alcune componenti della FW42, così da evitare una ...

possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Damante dopo l'addio al cantante : Era nell’aria da qualche giorno ma ora è arrivata l’ufficialità. Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati e potrebbe esserci lo zampino Andrea Damante. Il cantante e la fashion blogger si sono frequentati per qualche mese ma sembra che la storia sia già finita. È stato lo stesso Irama a rivelare tutto in un post sui social. Nel frattempo sembra che la De Lellis si stia frequentando nuovamente con l’ex fidanzato Andrea. Alcune foto pubblicate ...

Pogba-Juventus - il “Sun” conferma : possibile addio allo United : POGBA JUVENTUS – Torna d’attualità il futuro di Paul Pogba. Il giocatore ha ritrovato motivazioni e forma al Manchester United, eppure può ancora decidere, a fine stagione, di lasciare i Red Devils. In Inghilterra il ‘Sun’ conferma le indiscrezioni già lanciate da ‘Tuttosport’ due giorni fa. Se lo United non raggiungerà la qualificazione in Champions League, Pogba farà […] More

Roma - possibile addio di Monchi a fine stagione : il sostituto potrebbe giungere… dall’Inter : Unai Emery non ha fatto mistero di gradire l’eventuale arrivo di Monchi all’Arsenal, per questo il club giallorosso ha cominciato a cautelarsi Il futuro di Ramon Monchi non è poi così scontato che sia ancora alla Roma, sono molti i fattori da considerare che potrebbero allontanare lo spagnolo dalla Capitale. Uno su tutti riguarda lo stretto rapporto tra l’ex Siviglia e Unai Emery, che continua a lanciare messaggi ...

Inter - Icardi non è più capitano. possibile l’addio? : Il nuovo capitano è Handanovic Mauro Icardi, da qualche minuto, non è più il capitano dell’Inter. Ad annunciarlo è stata la stessa società neroazzurra, che ha dato la comunicazione attraverso il proprio account ufficiale di Twitter. La fascia andrà sul braccio di Samir Handanovic. Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 febbraio 2019 Preludio di un addio? Una decisione che, ...

L'Inter potrebbe dire addio a Vecino : possibile destinazione l'Inghilterra (RUMORS) : Nonostante siamo nel bel mezzo della stagione 2018-2019, il calciomercato è uno degli argomenti principali riguardanti lo sport più amato dagli italiani. A livello mediatico la società italiana più chiacchierata in questo inizio 2019 è sicuramente L'Inter, soprattutto per il discorso mercato: dalle parole pesanti dapprima del procuratore di Lautaro Martinez, a quelle di Wanda Nara agente e moglie di Mauro Icardi, il tifoso interista sicuramente ...

Fiorentina - paura per il possibile addio di Chiesa : Inter e Juve sfidano i top club europei : Uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo è quello di Federico Chiesa . I tifosi della Fiorentina sperano di non perderlo a fine stagione, anche se - come spiega il Corriere dello Sport - è partita la caccia all'esterno viola. Su di lui ci sono Inter e Juventus in Italia, oltre a Bayern Monaco , Real Madrid , Manchester City e United . La valutazione di Chiesa parte da 60 ...

The Walking Dead - Lauren Cohan dall'addio al rilancio? possibile spinoff per Maggie : Mai gettare via un cadavere quando è ancora caldo, non sai mai quello che può succedere, magari torna in vita. I fan di The Walking Dead dovrebbero saperlo bene visto che sono gli zombie al centro della scena di questa serie tv. Ma anche gli attori che fanno parte del cast sembrano seguire lo stesso mantra.Così dopo Andrew Lincoln che ha lasciato la serie ma con il suo Rick resterà nell'universo The Walking Dead prendendo parte ad almeno ...

Coppa Italia : la Juventus cade a Bergamo e dice addio al possibile triplete : Dopo Milan e Fiorentina, la terza squadra ad approdare in semifinale di Coppa Italia Tim è l'Atalanta che a gran sorpresa annienta la Juventus nei Quarti di finale con un secco 3-0 e sancisce la fine del sogno bianconero di un possibile "triplete". Una prestazione extraterrestre quella della squadra nerazzurra allenata da Gianpiero Gasperini, padrona del campo dall'inizio alla fine, che ferma la Juventus grazie alla rete di Castagne e alla ...