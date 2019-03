Il game director di Divinity | Original Sin 2 rivela che lo sviluppo del gioco è stato

Il game director di The Witcher 3 diventa il design director di Cyberpunk 2077 : Konrad Tomaszkiewicz, game director per The Witcher 3: Wild Hunt, ha assunto un nuovo ruolo all'interno del team di Cyberpunk 2077, riporta VG247.com.Sebbene questo aggiornamento non sia stato ufficialmente annunciato da CD Projekt RED, i fan su Reddit hanno notato un cambiamento nella pagina LinkedIn di Tomaszkiewicz.È interessante notare che il veterano designer è ora anche vice president of game development dello studio polacco. Questo ...

Platinum games perde un veterano : il director di Bayonetta 2 - Yusuke Hashimoto - abbandona la compagnia : Mentre dal Nintendo Direct arrivano conferme riguardo il continuo impegno nello sviluppo di Bayonetta 3 e l'annuncio indubbiamente interessante di Astral Chain, una recente notizia potrebbe rivelarsi molto importante per il futuro di Platinum Games.Come segnalato da DualShockers, il veterano Yusuke Hashimoto ha rivelato attraverso Twitter di aver lasciato ufficialmente Platinum Games. Per chi non lo conoscesse, Hashimoto ha lavorato nello studio ...