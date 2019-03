Banca Etruria | Cassazione conferma le multe a Boschi | Nataloni e Orlandi

L'errore di Bruxelles ha fatto fallire Banca Etruria - CariChieti - CariFerrara e Banca Marche. La Corte Ue : "Decisione della Commissione su Tercas va annullata" : E ora chi lo dice ai risparmiatori delle quattro banche che hanno perso i loro risparmi? La Corte Ue ha dato ragione all'Italia nel ricorso presentato contro la decisione della Commissione Europea del 2015 nel caso delle Casse di Teramo (Tercas): l'intervento del Fondo interBancario di Tutela dei depositi (Fitd) non integra un aiuto di Stato. La decisione del Tribunale europeo su Tercas è strettamente intrecciata con il fallimento delle ...

I consulenti del cambiamento : dal Gabinetto fotocopia di Moavero al collaboratore di Tria che viene da Banca Etruria : Poi, però, ritroviamo proprio Claudia Bugno con Tria: il ministero dell'economia lo devi pur fare andare avanti. Il vero centro gravitazionale del ministero, tuttavia, è Renata Pavlov . Il capo della ...

'Ubi Banca fa utili grazie anche ai lavoratori ex Etruria - ora aspettiamo il giusto riconoscimento' : 'La quota di mercato è cresciuta in Toscana del 5%, con 194 milioni di euro tra mutui e prestiti - dei quali 82 solo ad Arezzo - e il mercato dell'oro è diventato un vero punto di forza '; così ha ...

Azionista Banca Etruria e Fondo Indennizzo Rispamiatori : 145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal primo gennaio, è stato istituito, nei commi da 493 a 507, un Fondo Indennizzo Risparmiatori, FIR, gestito dal Ministero per l'Economia, con una dotazione ...

Banca Etruria - Pierluigi Boschi archiviato dal reato di «falso in prospetto» : Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, esce di scena dall'inchiesta per «falso in prospetto» e «ricorso abusivo al credito», due dei filoni d'indagine sul caso Banca Etruria. Con lui, ...

M5S vs consigliera Tria : "Sbianchettata Banca Etruria da cv" : E' ancora guerra al ministero dell'Economia tra il M5S e il titolare del dicastero Giovanni Tria. Se le stilettate contro i tecnici del Mef sembrano ormai cosa superata -portato a casa dai grillini il reddito di cittadinanza- le ...

Così Banca Etruria ha ingannato i risparmiatori : I clienti di Banca Etruria che furono convinti a comprare le obbligazioni subordinate sono stati ingannati . I responsabili dell'istituto di credito decisero di vendere le obbligazioni anche ai ...

Banca Etruria - l’Anac dice sì all’85% delle richieste di rimborso presentate dai risparmiatori : Il collegio arbitrale dell’Anac ha accolto l’85% delle richieste di rimborso esaminate fino ad oggi tra le 859 presentate da ex obbligazionisti subordinati e azionisti di Banca Etruria. Lo scrive il Corriere della Sera, anticipando i risultati degli arbitrati per l’accesso al fondo di solidarietà destinato a chi ha perso i risparmi in seguito alla “risoluzione” di Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. ...

Banca Etruria - risparmiatori ingannati : risarciti 8 clienti su 10 : risparmiatori truffati. La conferma che i clienti di Banca Etruria ignorassero di avere investito i propri risparmi in titoli ad altissimo rischio emerge con chiarezza dal report sugli arbitrati dell'...

