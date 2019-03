Milan | derby con l' Inter per De Paul

Derby di Milano : sorride l’Inter - scavalcato il Milan. Rossoneri a -2 : Derby di Milano: sorride l’Inter, scavalcato il Milan. Rossoneri a -2 È l’Inter ad aggiudicarsi il Derby numero 170 (in Serie A) della storia della Milano calcistica. Gran partita dei nerazzurri che hanno dominato nel primo tempo, subendo la reazione dei “cugini” solo nell’ultimo quarto d’ora della ripresa. Il Milan ha avuto la forza di crederci fino all’ultimo ma ha pagato la poca incisività dei ...

L'Inter vince un derby ricco di emozioni e torna terza a +2 sul Milan : Perde il favorito, e nei derby non è una novità. Questo intensissimo Milan-Inter 2-3, però, non può non stupire perché nel 2019 i rossoneri viaggiavano a velocità quasi doppia, 20 punti contro 11, e ...

Donadoni sul derby : “Inter più determinata - Milan ha sempre rincorso” : L’ex allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘ su Radio 1 è tornato sul derby di Milano di ieri sera vinto dall’Inter: “L’Inter ha fatto una partita valida e di spessore, è entrata subito in campo determinate, con voglia di fare risultato e ribaltare non solo il risultato precedente ma anche le polemiche che ne sono conseguite. Il Milan non ha disputato il ...

Sky - oltre 2 - 5 milioni di spettatori per il derby di Milano : Ascolti Tv Milan Inter – Va all’Inter il derby di Milano numero 223 della storia. I nerazzurri si sono imposti sui rossoneri al termine di un incontro combattuto, risolto dalle reti di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez su rigore. Ai rossoneri non sono bastate le marcature di Bakayoko – prima rete con il Milan […] L'articolo Sky, oltre 2,5 milioni di spettatori per il derby di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Icardi esulta per la vittoria nel derby : “Milano è solo nerazzurra” [FOTO] : Continua a rimanere fuori e la sua vicenda conosce ogni giorno nuovi spunti. Ma l’Inter, anche senza Mauro Icardi, si aggiudica il derby e scavalca il Milan in classifica. esulta il numero 9 argentino, che posta sul profilo Instagram una foto con i colori nerazzurri sulla facciata del Duomo di Milano e la scritta: “Milano è solo nerazzurra“. Ecco di seguito il post con la foto: Visualizza questo ...

Inter - Icardi esulta per il derby vinto : "Milano è solo nerazzurra" : Mauro Icardi esulta per il derby vinto dall 'Inter. E lo fa il giorno dopo, a suo modo: "Buongiorno Milano", il messaggio postato dall'ex capitano nerazzurro sul suo profilo Instagram con l'immagine ...

Inter - Icardi post derby : 'Milano è nerazzurra' : ROMA - 'Buongiorno Milano' , un applauso e due bollini dei colori dell' Inter a corredo della foto del Duomo colorato di nerazzurro e marchiato con lo stemma della società. E' questo il modo con cui ...

Ascolti Tv 17 marzo 2019. Vince Fazio - 13 - 8% - . Bene il derby di Milano su Sky - 9 - 9% - e The Good Doctor - 9 - 3% - : Ascolti Tv di domenica 17 marzo 2019 . Su Rai1 Che Tempo che Fa è stato visto da una media di 3,5 milioni di spettatori pari al 13,8% di share e Che Tempo che Fa-Il Tavolo 2,1 milioni e 12,6%. Su ...

Milan-Inter social - i festeggiamenti dei nerazzurri per la vittoria nel Derby : MILAN INTER social – Derby di Milano ai nerazzurri e consueti festeggiamenti conditi da alcune polemiche sui social, dove il calcio e le reazioni di tifosi e protagonisti alimentano sempre il dibattito. -> Leggi anche: Pagelle Milan-Inter 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO Milan Inter, social la festa neroazzurra “Il Derby e’ […] L'articolo Milan-Inter social, i festeggiamenti dei nerazzurri per la ...

Milan-Inter - dopo il derby spettacolo ora c’è la prova : anche i nerazzurri hanno un’anima (senza Icardi) : Minuto 95 del derby di Milano. L’Inter conduce 3-2, il Milan preme alla disperata ricerca del pareggio e all’ultimo secondo ha l’occasione buona: Cutrone calcia a colpo sicuro da pochi metri, Handanovic è battuto ma D’Ambrosio si immola sulla linea di porta e salva con le parti intime il risultato. Finisce 3-2, il derby è nerazzurro, Spalletti è salvo (per il momento), l’Inter è di nuovo terza e in corsa per la Champions League. Quel salvataggio ...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella mischia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

UFC – Khabib Nurmagomedov al Meazza per Milan-Inter : “il miglior Derby della storia del calcio - che spettacolo” [FOTO] : Anche la stella UFC Khabib Nurmagomedov presente al Meazza per il Milan-Inter: il fighter daghestano emozionato nel vedere il Derby dal vivo Il Derby della Madonnina è una delle partite più importanti del calcio mondiale. Nessuna città può vantare una stracittadina con due squadre così blasonate come Milan e Inter, caratteristica che rende il match fra i due team prestigioso e imperdibile. Sono tantissimi i volti noti che, in occasione del ...

Matteo Salvini - bomba dopo il derby : "Se per 70 minuti...". Come smonta Gattuso e il Milan : "Gattuso è un grande, ma il Milan non ha giocato". Matteo Salvini, intervistato lunedì mattina da Rtl 102.5, smorza i toni nei confronti del mister rossonero ma la reazione a caldo di domenica sera dopo il derby perso 3-2 contro l'Inter era un po' più colorita. "Se non giochi a calcio per 70 minuti

Milan-Inter - le voci. Gattuso : "Inter superiore". Spalletti : "Bellissimo derby" : Milano ha avuto il suo Derby : l'Inter ha vinto per 3-2 così come fece nell'andata dell'anno scorso: al termine della partita hanno parlato i protagonisti del match: i due allenatori, che hanno ...