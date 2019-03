Inter | Miranda ammette | “gioco meno ma mi sto abituando | tuttavia non penso ancora

Milan Inter - Spalletti : 'Nainggolan e Miranda out'. Icardi - nessuna novità : - di ninocr 16:07 Dopo la conferenza, Spalletti parla anche in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. - di ninocr 15:43 Finisce qui la conferenza stampa di Luciano Spalletti. - di ninocr 15:43 Cosa ...

Inter - Brozovic : niente lesione. Miranda operato al naso - lavoro personalizzato per Icardi : Usciti malconci dalla partita contro la Spal, Marcelo Brozovic e Joao Miranda portano buone notizie a Luciano Spalletti relativamente ai loro infortuni. Escluse lesioni muscolari per il centrocampista ...

Inter - buone notizie per Miranda e Brozovic : speranza derby : Finalmente un sorriso per Luciano Spalletti , che si appresta ad affrontare una delle settimane più importanti della stagione, ritorno degli ottavi di El con l' Eintracht e derby domenica sera, in ...

Inter - Miranda : operazione ok. Nessuna lesione per Brozovic : Continua a tenere banco in casa nerazzurra la situazione infortunati. Spalletti dovrà fare la conta degli indisponibili nelle due sfide delicatissime del fine settimana: giovedì in Europa League c'è l'...

Inter - il bollettino medico su Brozovic e Miranda : il brasiliano operato in mattinata : Joao Miranda e Marcelo Brozovic non saranno della gara contro l’Eintracht, l’Inter avrà una rosa decimata nel ritorno di Europa League Joao Miranda è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-Spal. Secondo quanto fa sapere il club nerazzurro l’Intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è ...

Inter - il report sull’allenamento : Icardi a parte - Miranda si opera : Giornata di allenamento in casa Inter, in vista del derby di domenica sera. Si è visto anche Mauro Icardi ad Appiano Gentile, ma l’attaccante argentino continua a lavorare a parte e le possibilità di vederlo convocato giovedì contro l’Eintracht in Europa League e domenica nel derby sono al momento remote. Il calciatore non era presente ieri a San Siro per assistere alla gara contro la Spal e, secondo quanto detto da Wanda Nara ...

Inter : Miranda si opera domani. Icardi lavora ancora a parte : Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi l'Inter ha lavorato ad Appiano Gentile in vista della sfida contro l'Eintracht. Non si è allenato Joao Miranda , che domani si opererà per ridurre la frattura al naso, mentre si è allenato ...

Inter - infortunio per Miranda durante il match con la Spal : l’esito degli esami : Il difensore nerazzurro è uscito alla fine del primo tempo del match con la Spal, riportando la frattura delle ossa nasali Joao Miranda dovrà essere operato per ridurre la frattura scomposta delle ossa nasali, riportata nel corso del match tra Inter e Spal. Il difensore brasiliano è uscito alla fine del primo tempo a causa di uno scontro con Petagna, che ha obbligato i medici nerazzurri a sottoporre il giocatore ad esami radiografici ed ...

Inter sfortunatissima : si fa male anche Miranda : Non c’è pace in casa Inter. Dopo l’infortunio di Brozovic, stop anche per Miranda. Il difensore brasiliano si è fatto male nel corso del primo tempo contro la Spal, ma è rimasto in campo fino all’Intervallo. Nel secondo tempo non è tornato in campo ma è stato portato in ospedale per una sospetta frattura nasale. anche per lui a rischio i prossimi impegni. Al suo posto dentro Ranocchia.L'articolo Inter sfortunatissima: si ...

Diretta/ Inter Spal - risultato 0-0 - streaming video e tv : problemi per Miranda : Diretta Inter Spal streaming video e tv: orario e risultato live, probabili formazioni e quote per la partita, 27giornata Serie A a San Siro, 10 marzo,.

Eintracht Francoforte-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Miranda : Eintracht Francoforte-Inter, le formazioni ufficiali– Si torna in campo per gli ottavi di Europa League. Trasferta importantissima per l’Inter di Spalletti a Francoforte contro l’Eintracht. Si preannuncia una partita apertissima, nonostante le assenze pesanti in casa Inter di Icardi e Nainggolan. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Eintracht -Inter, le formazioni ufficiali Eintracht Francoforte, (3-4-1-2): Trapp; ...

Probabili formazioni/ Eintracht Inter : quote. Miranda titolare? - Europa league - : Probabili formazioni Eintracht Inter: quote del match. Ecco le mosse dei due allenatori per il match di questa sera, andata degli ottavi di Europa league.

Probabili formazioni/ Eintracht Inter : diretta tv - ballottaggio Miranda-De Vrij : Probabili formazioni Eintracht Inter: diretta tv, le notizie su moduli e titolari alla vigilia della partita d'andata degli ottavi di Europa League.

Inter - individuato il sostituto di Miranda : Joao Miranda è destinato a lasciare l' Inter in estate. Come riferisce La Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro ha già pronto il sostituto del brasiliano: Alessandro Bastoni , in prestito in questa stagione al Parma . Il 20enne rientrerà alla base per restare.