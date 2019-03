Commessa per Danieli in Turchia per un impianto supertecnologico

Fincantieri costruirà per Msc 4 navi da crociera. Commessa da 2 miliardi di euro : Genova - MSC e Fincantieri hanno annunciato oggi la firma dei contratti definitivi per la costruzione di quattro navi da crociera di lusso , per un totale di oltre 2 miliardi di euro. 'Con l'ordine di ...

Puglia - sCommessa sui minibond per spingere le imprese : Più liquidità per investimenti in sviluppo ed espansione: la Regione con la società in house Puglia Sviluppo punta sullo strumento finanziario

I mobili all’Ikea e la sCommessa persa con Beckham - Ibra svela : “ecco cosa mi tocca fare adesso” : L’attaccante svedese ha parlato della nuova stagione, rivelando di aver perso una scommessa con Beckham Durante l’ultima finestra di calciomercato il suo nome è stato tra i più chiacchierati, Zlatan Ibrahimovic però alla fine è rimasto ai Los Angeles Galaxy. Lo svedese si prepara dunque per una nuova stagione in MLS, provando a portare la propria franchigia prima ai playoff e poi, perchè no, verso la vittoria finale. Ospite ...

La creatività trova spazio a Sassari : la sCommessa di tre giovani per il design di qualità : Un nuovo spazio per dare voce alle idee con l'unione di tre attività caratterizzanti. La sfida di tre giovani di Sassari è ambiziosa. Chiara Curreli, Andrea Ledda e Simone La Gatta hanno scommesso ...

Emergenti sotto la lente - ecco i perché della sCommessa sul 2019 : ... in particolare per la figura competente e rassicurante del ministro dell'economia Paulo Guedes; l'India appare in predicato di andare oltre il suo ruolo di investimento difensivo slegato da molte ...

La sCommessa di Macri per la crisi argentina : Una situazione economica che ha portato il peso a essere la valuta che più si è indebolita rispetto al dollaro, un'inflazione che nel 2018 ha sfiorato il 50% dal 17 che era stato previsto dal governo di destra di Mauricio Macri, un tasso di disoccupazione pari al 9,6% con quasi 4 milioni di disoccupati e 13 milioni di argentini in fascia di povertà hanno scatenato il malessere popolare con scioperi e manifestazioni in ...

Leonardo in gara per Commessa da un miliardo per la Marina Usa : MILANO - Soltanto cinque mesi fa, aveva vinto la gara da 2,4 miliardi di dollari per la fornitura dei nuovo elicotteri per l'aviazione degli Stati Uniti. E ora ci riprova con una commessa altrettanto ...

FS - nuova Commessa per Italferr in India. Realizzerà il Tunnel dell'Himalaya : nuova commessa per Italferr in India. La società d'ingegneria del Gruppo FS Italiane si è aggiudicata, in joint venture con Lombardi SA, la progettazione esecutiva e la direzione lavori del cosiddetto ...

Torino - il Balon è una sCommessa persa. Ecco perché quel mercato va spostato : di Adriana Romeo * Mi chiamo Adriana Romeo, presidente di una realtà spontanea e organizzata, Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo, che da due decenni, a Torino, lavora a stretto contatto con la realtà del territorio di Porta Palazzo, registrandone le costanti modifiche e di conseguenza le criticità che via via si sono incrementate nonostante un’opera di costante segnalazione fatta a tutte le istituzioni coinvolte. Leggiamo sul blog ...

"Sei troppo grassa per fare la Commessa" : 28enne lodigiana licenziata dopo 4 ore di lavoro : "Ci perdoni, ma questo lavoro non è adatto a lei, non è abbastanza agile": ecco il benservito riservato ad una giovane commessa di Lodi, licenziata dopo appena quattro ore di lavoro perché ritenuta "troppo grassa". La ventottenne lodigiana, Arianna Marchi, a fine turno del primo giorno di lavoro ha incassato il licenziamento a causa del suo sovrappeso, ritenuto un ostacolo nello svolgimento dei propri compiti nel negozio da ...

