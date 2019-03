Cina | Cannavaro Ct debutta con una sconfitta

Inizio flop per Cannavaro : Cina sconfitta 1-0 dalla Thailandia : Thailandia vittoriosa contro la Cina di mister Fabio Cannavaro, il quale è caduto alla prima da Ct della Nazionale La Cina è stata battuta 1-0 dalla Thailandia nella semifinale della Coppa di Cina. Un Inizio negativo per il nuovo ct ad interim Fabio Cannavaro nella prima delle due gare in programma nella China Cup al posto di Marcello Lippi, rimasto comunque come consulente. La squadra guidata dall’ex capitano azzurro, che è rimasto ...

