Calcio in tv | verso Euro 2020

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Calcio a 5 : Aosta dilagante - un altro passo deciso verso i playoff Aosta - I gialloblù liquidano la pratica Bergamo La Torre con un ... : L'Aosta Calcio a 5 fa un altro passo deciso verso i playoff e, quando mancano quattro partite, si ritrova a +6 sul Pavia, mantenendo saldo il quarto posto nella classifica di serie B. I gialloblù ...

Calciomercato Juventus - Cavani verso l’addio : Paratici pronto all’assalto : Calciomercato Juventus – C’è un grande nome pronto ad infiammare il Calciomercato estivo. È quello del ‘Matador’ Edinson Cavani che dopo sei anni al ‘Parco dei Principi’ è pronto a dire addio al Paris Saint-Germain. Il contratto in scadenza nel 2020 ed i rapporti non idilliaci con le altre stelle Neymar e Mbappé hanno messo l’uruguaiano e la società di […] More

Juventus-Atletico Madrid - Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb lancia i bianconeri verso un’impresa storica : “i ragazzi possono farcela se…” : Si avvicina sempre più la gara di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid, i bianconeri chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal netto successo contro l’Udinese ma quella di domani sarà una partita completamente diversa contro un avversario che ha già dimostrato di essere difficile da affrontare, Simeone è un grande allenatore e nella gara di Madrid ha ...

Calciomercato Juve : Asensio e Marcelo del Real andrebbero verso la Vecchia Signora : Le recenti sconfitte subite dal Real Madrid potrebbero fare la fortuna della Juventus, almeno dal punto di vista del mercato. Infatti, come mettono in evidenza diverse testate giornalistiche specializzate, molti degli attuali giocatori delle merengues, tra cui Isco, potrebbero diventare dei Reali obiettivi di Fabio Paratici per la prossima stagione. Anche perché, come ha dimostrato la partita di Champions League con l'Ajax, le scelte di Santiago ...

‘Abisso’ Inter - la Roma invece continua la scalata verso il terzo posto : la Juve si conferma in difficoltà mentre il Napoli dimostra come si gioca a Calcio : In attesa del recupero del match rinviato tra Lazio e Udinese, è andata in archivio la 25^ giornata del campionato di Serie A. Questa volta partiamo dal posticipo e dal match tra Fiorentina e Inter, partita scoppiettante e terminata con il risultato di 3-3. Tanti episodi da Var e nonostante qualche disattenzione dal campo l’arbitro Abisso aveva preso tutte le decisioni in modo corretto, fino agli ultimi minuti di gara quando è stato ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Porto 2-1. Zaniolo spinge i giallorossi verso i quarti - Adrian riapre la contesa : La Roma vince una battaglia ma non la guerra: i giallorossi battono 2-1 il Porto nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di Calcio, ma non chiude il discorso qualificazione. Uomo della serata è certamente Zaniolo, autore della doppietta che al 70′ ed al 76′ spaccano la gara, ma al 79′ Adrian mette a referto una pesantissima rete in trasferta che rinvia alla sfida di ritorno qualsiasi discorso ...

Calciomercato Inter - Denis Suarez verso l'Arsenal : i Gunners mollano Perisic? : verso la permanenza a Milano anche Candreva, il cui agente si è espresso così: "In questi giorni - ha scritto Pastorello attraverso il profilo Instagram della P&P Sport Management - abbiamo letto e ...

FIFA - cambio di sede in vista : la capitale del Calcio verso Parigi : Secondo quanto riportato da "Le Monde", Infantino e Macron starebbero lavorando ad una nuova sede per il massimo organismo calcistico mondiale. L'articolo FIFA, cambio di sede in vista: la capitale del calcio verso Parigi è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - la farsa del Calcio italiano : 69 punti di penalizzazione - 19 partite da recuperare - 4 squadre verso il fallimento : Sessantanove punti di penalizzazione, diciannove partite da recuperare (chissà come, se e quando), quattro squadre ad un passo dal fallimento: il bilancio della Serie C è un’ecatombe. Più che un campionato, ormai pare una farsa: non che non fosse già successo negli anni precedenti, ma stavolta la situazione è davvero sfuggita di mano a Figc e Lega Pro, che non sanno dove sbattere la testa. Mercoledì 30 il consiglio federale affronterà ...

Al via a Roma il countdown verso l'Europeo 2020 : mancano 500 giorni al Calcio d'inizio all'Olimpico : E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia per il calcio d'inizio degli Europei 2020, il primo campionato europeo itinerante di calcio, ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione, che ...

Perisic lascia l'Inter?/ Ultime notizie Calciomercato - croato verso l'Arsenal : Emery - 'cerchiamo un esterno..' : calciomercato Inter, Ultime notizie. Prende la parola il ds Marotta: 'Perisic vuole partire. Idea Carrasco? Per ora siamo alla fase dei sondaggi'.

Calciomercato Juventus - Benatia verso l’addio. Quattro nomi per sostituirlo : Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia sarebbe il giocatore bianconero più vicino a dire addio alla Vecchia Signora. Il centrale marocchino sarebbe infatti in pressing sulla dirigenza del club torinese per poter ottenere il via libera alla propria cessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la destinazione che apparirebbe in […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia verso ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...