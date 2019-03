Boeing aggiorna il software del B737 Max 8

Aereo Ethiopian Airlines - Boeing : “Presto l’aggiornamento del software” : L’amministratore di Boeing, Dennis Muilenburg, ha tentato di rassicurare clienti e passeggeri in un messaggio video, a seguito dell’incidente che ha coinvolto lo scorso 10 marzo il velivolo Ethiopian Airlines, per un problema al software. “La sicurezza è al centro di quello che siamo a Boeing e garantire sicurezza e viaggi affidabili sui nostri aerei è il nostro principale impegno nei confronti di tutti. Presto rilasceremo un ...

Boeing : in 10 giorni aggiornamento software anti-stallo 737 Max : New York, 15 mar., askanews, - Boeing aggiornerà entro 10 giorni il software anti-stallo del suo 737 Max 8, messo sotto accusa per i due disastri aerei avvenuti negli ultimi cinque mesi. Dopo l'ultimo ...

Aereo caduto - Boeing ancora giù in Borsa. La società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba, un incidente che ha alimentato i timori sulla sicurezza del 737 Max 8. A Wall strett i ...

Aereo caduto - Boeing annuncia aggiornamento software del 737 Max 8 | : La società assicura entro alcune settimane l'aggiornamento delle componenti del sistema elettronico che potrebbe essere alla base dell'incidente avvenuto in Etiopia. Italia, Gran Bretagna, Francia, ...

L'Europa chiude i cieli ai 737. Boeing : aggiornamento software | : Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda e Austria chiudono gli spazi aerei. La società assicura l'aggiornamento "entro aprile" ed esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'...

Aereo caduto - cieli chiusi ai 737. Boeing : aggiornamento software | : L'aggiornamento "entro aprile". La società esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto in Etiopia. Anche l'Irlanda chiude lo spazio Aereo. Dall'Indiana Jet Airways alla ...

Aereo caduto - Boeing ancora in calo in Borsa. La società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba. Dopo il meno 5% di lunedì, oggi i titoli hanno aperto le contrattazioni a Wall Street ...

Aereo caduto - Gb chiude cieli ai 737. Boeing : aggiornamento software | : L'aggiornamento nel giro di alcune settimane. La società esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'Aereo che si è schiantato in Etiopia. Dall'indiana Jet Airways alla sudcoreana Eastar Jet, ...

AEREO CADUTO IN ETIOPIA : Boeing aggiorna IL SOFTWARE/ Il titolo crolla in borsa : AEREO CADUTO in ETIOPIA, il BOEING ha annunciato l'AGGIORNAmento del SOFTWARE dopo sollecitazione della Faa. Intanto il titolo crolla in borsa

Disastro aereo in Etiopia - Boeing annuncia l'aggiornamento del software per i 737 Max : Washington - Boeing ha annunciato l'aggiornamento del software dei suoi 737 Max nel giro di settimane. L'annuncio è arrivato dopo la richiesta della Faa, l'agenzia federale americana per l'aviazione, ...

Boeing anticipa FAA : disposto aggiornamento software "Angle of Attack" di tutti i 737 MAX : Dopo il disastro di Addis Abeba Boeing corre ai ripari e interviene con un "aggiornamento" sul software dell'intera flotta B737 MAX già in volo e sui tanti velivoli in fase di assemblaggio sulle linee ...