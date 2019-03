Biathlon | Sprint maschile Oslo 2019 | la startlist e i pettorali di partenza Programma

Biathlon - Kuzmina vince la sprint di Oslo : Wierer chiude undicesima e vede la Coppa del Mondo : L’azzurra chiude undicesima la sprint di Oslo vinta da Kuzmina, ottenendo la leadership solitaria della classifica di Coppa del Mondo La sfera di cristallo prende la direzione di Rasun dopo la sprint di Oslo, dove è in corso l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Dorothea Wierer approfitta della difficile giornata di Lisa Vittozzi al poligono e allunga a +30 in classifica generale sulla compagna di squadra, anche se, ...

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : Dorothea Wierer vicina alla Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi fuori dall’inseguimento! Vince Kuzmina : Giornata storta per le italiane nella Sprint di Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ad Oslo Holmenkollen (Norvegia): se Dorothea Wierer è riuscita in qualche modo a limitare i danni, Lisa Vittozzi ha invece probabilmente visto sfumare definitivamente il sogno di agguantare la sfera di cristallo, venendo addirittura esclusa dall’inseguimento che si disputerà sabato.Trionfo per Anastasiya Kuzmina grazie ad una prestazione superlativa sugli sci: ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Kuzmina vince - Wierer si difende. Vittozzi compromette tutto : è fuori dall’inseguimento! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : iniziata la gara. Vittozzi o Wierer : vinca la migliore! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Wierer vs Vittozzi - inizia la volata per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

Biathlon oggi - Sprint femminile Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi, giovedì 21 marzo (ore 16.30), andrà in scena la 7.5 km Sprint femminile, valida per l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulla collina di Holmenkollen il destino di questa stagione inizierà a delinearsi con più precisione per l’assegnazione delle Sfere di cristallo. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono in vetta a pari merito con 852 punti nella classifica generale (la sappadina deve scartare 28 punti al ...

Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Con la 7.5 km Sprint femminile inizieranno le gare dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon di Oslo: in Norvegia domani dalle ore 16.30 si lotterà per la classifica generale e per quella di specialità. In gara per l’Italia quattro atlete: Nicole Gontier col 3, Dorothea Wierer col 16, Lisa Vittozzi col 28 e Federica Sanfilippo col 44. Così le rivali di Wierer e Vittozzi per la Coppa: la slovacca Anastasiya Kuzmina scatterà ...

Biathlon – Sprint di Oslo - le parole delle protagoniste azzurre : Vigilia della Sprint a Oslo, Vittozzi e Wierer in coro: “in pista senza paura, comunque vada festeggeremo”. Curtaz: “teniamo alta la concentrazione” Il sole ha accolto i protagonisti della tappa conclusiva di Coppa del mondo sulla celebre collina di Holmenkollen. La squadra azzurra ci arriva sulla scorta delle magnifiche cinque medaglie dei Mondiali di Oestersund e di un bottino impressionante di venti podi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : domani la sprint femminile. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano tutto : domani si aprirà l’ultimo fine settimana di gare della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 ad Oslo, in Norvegia, andrà in scena la 7.5 km sprint femminile. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale, che vede ancora quattro atlete in corsa, tra le quali anche le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si ...

Biathlon - Ibu Cup – Tripletta tedesca in vetta - Fratzscher davanti a tutti nella sprint maschile : 7° posto per Zini : Lukas Fratzscher precede i connazionali Jorn e Riethmueller e si prende il primo posto nella sprint maschile della Ibu Cup: il migliore degli azzurri è Saverio Zini che chiude in 7ª posizione Tripletta tedesca nella sprint maschile di Ibu Cup sulla pista di Val Martello (Bz). Sul gradino più alto del podio è salito Lukas Fratzscher, vincitore con il tempo di 23’56″3 senza errori davanti ai connazionali Philipp Jorn e Danilo ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2019 : nelle sprint sesto Patrick Braunhofer e decima Samuela Comola : Si è aperta oggi a Val Martello l’ultima tappa dell’IBU Cup di Biathlon: nelle due sprint odierne successi per il norvegese Johannes Dale al maschile e per l’ucraina Olga Abramova al femminile. In chiave azzurra si registrano due piazzamenti tra i dieci: sesto Patrick Braunhofer tra gli uomini e decima Samuela Comola tra le donne. Nella 10 km sprint maschile tripletta norvegese con Johannes Dale vittorioso in ...

Sci - Biathlon - Vittozzi sprint - argento nell'Individuale : Con il podio odierno, Vittozzi vince la Coppa di specialità e incrementa, con altri venti punti, il suo margine in classifica generale di Coppa del Mondo su Dorothea Wierer, ottava al traguardo ...

Sci - Biathlon - Vittozzi sprint - argento nell'Individuale : Fantastrica Vittozzi , con la sua medaglia d'argento nella gara individuale 15 km dei Mondiali svedesi di biathlon in corso a Ostersund. L'azzurra è preceduta solo dalla padrona di casa, la svedese ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : le pagelle della sprint maschile. Boe non tradisce - Italia knock out : Il norvegese Johannes Boe vince la medaglia d’oro nella 10 km sprint maschile dei Mondiali di Biathlon e può proseguire nel suo obiettivo di sette medaglie, dato che domani scatterà davanti a tutti. Secondo posto per russo Alexander Loginov, terzo il transalpino Quentin Fillon Maillet. In casa Italia giornata da dimenticare. Di seguito le pagelle della gara odierna. pagelle sprint MASCHILE Mondiali Biathlon Johannes Boe (Norvegia), ...