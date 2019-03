Platini contro la Var | “Sono contrario | gli arbitri trasformati in pupazzi”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La sua presa di posizione è chiara, ed abbastanza evidente. Michelalla tecnologia e vaalla Var. Significative in tal senso le parole che ha rilasciato al Corriere della Sera in un’interessante intervista.“Sono stato sempre. La Var può aiutare – dice l’ex Presidente dell’Uefa – ma poi c’è l’interpretazione: decide sempre l’uomo. I designatori hanno trasformato gliin campo in pupazzi. È dura perdere una partita per un errore arbitrale, ma è umano. Ora c’è la tecnologia e sbagliano comunque“.L’ex calciatore della Juve sottolinea la precedenza dell’uomo su ogni scelta importante: “Non è possibile stabilire se un fallo di mano è volontario o no, sul fuorigioco invece la Var è utile. Lasciate giocare gli umani tra loro. Il calcio è stato inventato per i ...

