Inter - Lautaro Martinez : 'Aspettiamo Icardi. Gol nel derby? Non ho dormito' : È molto importante che lui sia con noi È il miglior giocatore al mondo, ci aiuta a crescere".

Lautaro Martinez : “La notte non riuscivo a dormire per la vittoria nel derby” : L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TNT Sport, dal ritiro della nazionale argentina. In particolare è tornato sul derby: “Sono molto contento, ho giocato la mia prima stracittadina con la maglia dell’Inter, ho potuto segnare e vincere. E’ una soddisfazione molto bella. Non riuscivo a dormire quel giorno. Oggi mi sento un giocatore più ...

Inter - Lautaro Martinez decisivo nel derby? Mauro Icardi è un'altra cosa : Oltre ad aver vinto il derby, l' Inter ha trovato un grande giocatore. Un gol, un assist, e una prestazione da leader tecnico nella partita-crocevia certificano infatti che Lautaro Martinez detto il Toro è all' altezza della squadra nerazzurra, di oggi e di domani. Non era scontato che un 21enne, al

Inter - Marotta sogna Dybala per un attacco stellare con Lautaro Martinez (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle settimane scorse, sottolineando come si sarebbe puntato su profili abituati a vincere e che possano sviluppare un grande senso di appartenenza. Da risolvere c'è sempre la questione relativa a Mauro Icardi. Il centravanti argentino potrebbe rientrare in gruppo in questi giorni ed essere ...

Lautaro Martinez - l’agente : “A gennaio poteva andare via - poi…” : Lautaro Martinez – Dopo la splendida prestazione nel derby, che ha permesso all’Inter di vincere, anche grazie ad un suo calcio di rigore, il secondo scontro col Milan in campionato, sono arrivate le parole dell’agente di Lautaro Martinez. Beto Yaque, agente di Lautaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di FcInter1908, parlando del proprio assistito: […] L'articolo Lautaro Martinez, l’agente: “A ...

Lautaro Martinez la certezza - caccia ai partner del numero 10 : Il futuro è di Lautaro e l’Inter si lustra gli occhi per la promozione del Toro nel derby.Ma il suo talento non basta per accompagnare i progetti di un club che ora si sente con un piede in Champions. E allora, mentre Spalletti incensa il suo giovane allievo («Abbiamo trovato l’attaccante che ci può mettere a posto le cose»), dall’altro Marotta e Ausilio pianificano le mosse per scegliere i partner giusti.Riflessioni importanti in casa Inter ...

Inter - l'agente di Lautaro Martinez : "Diverse richieste a gennaio - ma..." : Solo quattro presenze da titolare nel 2018 , le polemiche tra il padre e Sp alletti e soprattutto tanto lavoro per guadagnarsi spazio fino all'esplosione dell'ultimo mese. Sta crescendo giorno dopo ...

Lautaro Martinez - dal sì di Milito a 'nuovo Icardi' : così si è preso l'Inter e il derby : Uno grande sportivo lo vedi dai dettagli: "Ho sempre studiato, volevo finire la scuola senza lasciare le cose a metà" . così è stato, anche se ha intrapreso un'altra strada. Quella dei sogni. Oggi ...

Milan-Inter 2-3 : Lautaro Martinez e compagni scavalcano i rossoneri : Dopo la brutta eliminazione in Europa League , l' Inter si rialza subito e vince 3-2 il derby con il Milan . Partita spettacolare, con i nerazzurri sempre avanti nel punteggio, ma con i rossoneri mai ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 - Serie A 2019 : bene Lautaro Martinez - bocciato Piatek : L’Inter si impone per 2-3 sul Milan nel derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio: di seguito le Pagelle del posticipo serale appena concluso. LE Pagelle DI Milan-Inter 2-3 MILAN 5 Donnarumma, 5.5: non esente da colpe sulla prima rete, non può nulla sugli altri gol. Calabria, 5.5: va in difficoltà sugli attacchi nerazzurri, riuscendo a spingere in poche occasioni. Musacchio, 6.5: soffre in fase ...

Milan-Inter - in palio il terzo posto. Avanti i rossoneri a 2.40 Su Sisal Matchpoint sfida Piatek vs Lautaro Martinez : La pratica scudetto sembra ormai archiviata, con la Juventus a + 18 dal Napoli, ma il campionato si infiamma per la lotta Champions ed Europa League, dove è bagarre. Con Napoli e Milan quasi certe di un piazzamento, il quarto posto se lo giocano soprattutto Inter e Roma, e la 28esima giornata è pronta a dire qualcosa in più riguardo le ambizioni da Champions delle squadre. Si disputa infatti il Derby della Madonnina e Milan e Inter si ...

Inter - Politano : 'Sentiamo la mancanza di Icardi - Lautaro Martinez gli somiglia' : L'Inter rischia di dover fare a meno di Mauro Icardi anche per le prossime partite. Un'assenza pesante, come ha confermato Matteo Politano , protagonista dell'ultima gara con la Spal con una rete, in ...

Inter-Spal 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro Martinez il migliore in assoluto - bene Politano : Si è concluso da poco il match del Meazza tra Inter e Spal con il risultato di 2-0. Una partita molto equilibrata, decisa dalle reti di Matteo Politano e Roberto Gagliardini. I nerazzurri salgono a 50 punti in classifica, riportandosi a meno uno dal Milan terzo, con il derby in programma settimana prossima. Spal che invece resta nelle zone basse della classifica a 23 punti, a +2 sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione. La partita Il ...