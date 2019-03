Salvini continua con le promesse fiscali

Tav - ora Salvini dovrebbe rispettare l’analisi costi benefici e dire No. Invece continua col celodurismo : di Riccardo Ricci Sono un simpatizzante M5S e mi fa abbastanza girare le balle vedere Matteo Salvini che, dopo essersi rifatto una verginità grazie al M5S ed essere andato al governo obtorto collo grazie a una legge elettorale infame fatta dai piddini, ora si mette a fare il bullo e ad atteggiarsi a capo del governo per far vedere che ce l’ha duro come ce l’aveva il suo capo storico, l’Umberto. Anche io, come credo tanti altri ...

Myrta Merlino : "Salvini - Renzi e la magistratura : continua l'intreccio malato tra politica e giustizia" : Sono parole durissime quelle di Myrta Merlino dopo il caso Diciotti che ha riguardato Matteo Salvini e l'inchiesta che ha portato all'arresto ai domiciliari dei genitori di Matteo Renzi. La conduttrice de L'aria che tira su La7 ha scritto un post su Twitter in cui mette in luce quel legame "malato"

Alessandra Ghisleri M5s e Lega uniti conviene. I grillini si sgretolerebbero senza - Salvini invece continua a crescere : Ecco l’analisi su LA7 di Alessandra Ghisleri sulla vita del governo dopo il vito dell’Abruzzo “Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un’unità che ora non c’è più visto che si stanno disgregando”. Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega perché Lega e ...

Roberto Fico - Filippo Facci : "Deve a Matteo Salvini la sua poltrona ma continua ad attaccarlo" : Che succede a Roberto Fico? Diciamo meglio: che succede al cervello quando si diventa presidenti della Camera? No, perché da dieci anni, anzi undici, chiunque sia diventato terza carica dello Stato è stato preso da tic e riflessi progressivi che l'hanno trasformato in qualcos'altro da ciò che era o

Matteo Salvini mette a cuccia Alessandro Di Battista : "Se continua a darmi del rompicog***..." : "Se qualcuno continua a insultare e darmi del rompicoglioni le cose si fanno complicate". Matteo Salvini fino a oggi ha usato toni insolitamente morbidi con i 5 Stelle, anche di fronte alle volgarità reiterate di Alessandro Di Battista e compagnia. Stavolta, ospite di Quarta Repubblica, il talk cond

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se continuano gli insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Di Maio e Salvini continuano il battibecco a distanza sulla Tav : La Tav continua a dividere gli alleati di governo. "Alla fine non si farà - dice Di Maio - il tema non è il ridimensionamento dell'opera, se parliamo di ridimensionamento parliamo di una supercazzola". Di idea opposta Matteo Salvini: "Non servono scenziati per capire l'utilità dell'opera". Il vicepremier M5s si sofferma anche sul caso Diciotti: "Non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità, questo è un caso diverso ...

Luigi Di Maio : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...

Sea Watch 3 - continua lo stallo : 3 parlamentari italiani a bordo - Salvini non cambia idea : Tre parlamentari italiani, Magi, Fratoianni e Prestigiacomo, sono riusciti a salire a bordo della nave Sea Watch 3, da giorni al largo di Siracusa in attesa che il governo italiano autorizzi lo sbarco dei 47 migranti salvati in mare aperto. Il Governo però non cambia idea e non autorizzerà lo sbarco dei naufraghi.continua a leggere

Trivelle - Salvini : “E’ inutile continuare a dire no al carbone - l’Italia ha bisogno di energia che costi meno” : “Abbiamo trovato una mediazione che tutela l’ambiente e le coste ma permette a chi sta lavorando di continuare e salva migliaia di posti di lavoro“. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a un gazebo a Milano, sulle Trivelle. “L’Italia ha bisogno di energia che costi meno, non si può dire no al gas, no al metano, no al carbone, no al petrolio, no al nucleare“, ha ...

Berlusconi su Salvini : 'siamo garantisti e continuamo ad esserlo' : Il leader di Forza Italia a L'Aquila per il 25esimo anniversario degli azzurri e per la campagna elettorale delle regionali del 10 febbraio prossimo