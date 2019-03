Regione Abruzzo | oggi in consiglio regionale il programma di Governo del presidente

Occupazione in Abruzzo - Cisl : "La Regione non può più attendere" : Pescara - L’Abruzzo nel 2018 recupera quasi 8 mila occupati rispetto al 2017 ma non riesce a riprendere i numeri degli anni precedenti la crisi economica. All’incremento degli occupati corrisponde un aumento del tasso di Occupazione di 1,2 punti percentuali, che comunque rimane inferiore alla media nazionale. Questo trend positivo del mercato del lavoro, influenzato dall’ incremento delle persone occupate nelle attività dei servizi, non ...

Regione Abruzzo - Marsilio - i pilastri della governance del neo eletto presidente : L'Aquila - Sono quattro i pilastri su cui intendiamo erigere la nostra idea di Abruzzo: modernizzazione delle infrastrutture, difesa del territorio, valorizzazione dei prodotti e garanzia del benessere delle persone". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (FdI) nell'intervento programmatico alla seduta inaugurale del Consiglio regionale alla sua XI legislatura. "Rigenerare fiducia nelle ...

Regione Abruzzo - Lorenzo Sospiri eletto presidente del consiglio regionale : L'Aquila - Lorenzo Sospiri, 44 anni, esponente di Forza Italia, è il nuovo presidente del consiglio regionale, Sospiri è stato eletto nella seduta solenne di esordio dell'undicesima consiliatura, con 26 voti dei 31 consiglieri presenti, 5 le schede bianche. Nato a Pescara il 20 marzo 1975, eletto nella circoscrizione di Pescara nella lista di Forza Italia, è alla terza esperienza sui banchi dell'Emiciclo dopo le ...

Regione Abruzzo - oggi primo Consiglio Regionale delle XI legislatura : L'Aquila - Si aprirà alle 10.30, nell'Aula "Sandro Spagnoli" dell'Emiciclo, la prima seduta del Consiglio Regionale dell'Abruzzo che inaugurerà l'undicesima legislatura. La convocazione prevede il seguente ordine del giorno: costituzione dell'ufficio provvisorio dell'Ufficio di Presidenza, elezione del Presidente del Consiglio Regionale, elezione dei due vice Presidenti del Consiglio ...

Regione Abruzzo XI legislatura - domani 12 marzo prima seduta al palazzo dell'Emiciclo : L'Aquila - Si terrà domani 12 marzo, alle ore 10.30, nell'aula "Sandro Spagnoli" di palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, la prima seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo che inaugurerà l'undicesima legislatura. La convocazione, a firma della consigliera regionale Nicoletta Verì, prevede il seguente ordine del giorno: costituzione dell'ufficio provvisorio dell'Ufficio di ...

Regione Abruzzo XI legislatura - domani 12 marzo prima seduta al palazzo dell'Emiciclo : L'Aquila - Si terrà domani 12 marzo, alle ore 10.30, nell'aula "Sandro Spagnoli" di palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, la prima seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo che inaugurerà l'undicesima legislatura. La convocazione, a firma della consigliera regionale Nicoletta Verì, prevede il seguente ordine del giorno: costituzione dell'ufficio provvisorio dell'Ufficio di ...

Regione Abruzzo - esordio ufficiale della Nuova Giunta : L'Aquila - esordio ufficiale con presentazione per la Nuova Giunta abruzzese targata Marco Marsilio a Palazzo Silone, sede della Giunta nel capoluogo aquilano, con il neo presidente che nel fare gli onori di casa ha voluto ricordare che ''ora si deve lavorare in piena sinergia e con spirito di collaborazione, perchè adesso non importa più in che partito si è stati eletti, ma per rappresentare 1,3 milione di ...

Regione Abruzzo - raggiunta intesa per nuova giunta - a Lega 4 assessori : L'Aquila - raggiunta l'intesa nel centrodestra per la formazione della nuova giunta regionale d'Abruzzo, un parto non indolore per l'abbandono della riunione da parte del coordinatore della civica Azione Politica, il patron di Humangest, Gianluca Zelli, contrariato per l'esclusione dall'esecutivo: all'Aquila, a palazzo Silone, sede della Regione, al termine di un summit durato oltre tre ore, tra il presidente, ...

Regione Abruzzo - raggiunta intesa per nuova giunta - a Lega 4 assessori : L'Aquila - raggiunta l'intesa nel centrodestra per la formazione della nuova giunta regionale d'Abruzzo, un parto non indolore per l'abbandono della riunione da parte del coordinatore della civica Azione Politica, il patron di Humangest, Gianluca Zelli, contrariato per l'esclusione dall'esecutivo: all'Aquila, a palazzo Silone, sede della Regione, al termine di un summit durato oltre tre ore, tra il presidente, ...

Regione Abruzzo - il vice presidente vicario Lolli : "Lascio una Regione in linea con bilancio : L'Aquila - "Lasciamo una Regione che si è messa in linea, per quanto riguarda il bilancio, recuperando anche ritardi che si erano accumulati. È una Regione soprattutto per quanto riguarda i Fondi comunitari, quelli di sua spettanza e competenza, è perfettamente allineata con i target comunitari, come è stato riconosciuto nella cosiddetta N+3 che si è determinata a fine anno". Lo ha detto il presidente ...

Abruzzo : Finco (Lega) - 'siamo il primo partito in Regione - e in crescita da Nord a Sud' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, anche se locale, dimostra che la Lega è in costante crescita dal Nord al Sud e che le politiche e le strategie messe in campo a livello nazionale dal ministro Matteo Salvini lo premiano sia per la coerenza delle sue sc

Abruzzo - Paragone - M5s - : 'Voto marginale - Regione non vuole cambiamento' : "Il risultato in Abruzzo ci dice che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi anni sono state gestite le cose e quindi non avevano intenzione di cambiare". Lo afferma il senatore ...

Regionali in Abruzzo - la débâcle del M5s dal 40 alle politiche a terza forza nella Regione : Sebbene la candidata pentastellata Sara Marcozzi cerchi ogni giustificazione possibile per alleggerire il colpo, il dato più evidente di queste elezioni Regionali in Abruzzo è la disfatta del M5s. Il ...

Elezioni Abruzzo : Marco Marsilio presidente della Regione : Elezioni: Marco Marsilio, candidato di Fratelli D'Italia, eletto presidente della Regione Abruzzo. Giorgia meloni Ringrazia. Lega primo Partito