Migranti Salvini ' In Italia non mettono piede Mare Ionio nave dei centri sociali'

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le auto elettriche e poi ha Suv? Come se Salvini si comprasse la Diciotti per salvare i Migranti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Migranti : Mediterranea - 'per Salvini è nave centri sociali? La gentilezza fa paura...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Per il ministro Salvini la Mare Jonio è la nave dei centri sociali? Capisco il bisogno di semplificare la bellezza e capisco che una realtà così bella e chi usa il linguaggio della gentilezza faccia paura...". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, la portavoce

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Stop di Salvini : sono i centri sociali. Di Maio : no a nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'Salvini sta scrivendo pagina ignominiosa storia' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Salvini sta scrivendo una pagina ignominiosa della nostra storia, contribuendo ad abbassare il livello della nostra umanità". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, parlando della nave Jonio alla fonda di Lampedusa. "Il soccorso in mare è

Migranti : Salvini - qui non mettono piede : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede". Così il vicepremier e ministro dell'...

Migranti - Ong italiana salva 49 persone<br>GdF e Salvini vietano lo sbarco a Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ieri sera ha salvato 49 Migranti - 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; i Migranti si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente ...

Migranti - Salvini : "No allo sbarcoE' una nave dei centri sociali" : Matteo Salvini dice no alla richiesta della nave Mare Ionio di avere un porto per far sbarcare i 49 Migranti soccorsi ieri davanti alla Libia. "E' una nave dei centri sociali, a nome di questa nave sta parlando Luca Casarini, andate a guardare i suoi precedenti sociali Segui su affaritaliani.it

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Sindaco : «Sbarchino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Sindaco : «Sbarchino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva : Cronaca Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini: "E' favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" di GIORGIO RUTA, A BORDO della NAVE Mare Jonio, Nell'impossibilità di ...

L'Ong italiana che sfida Salvini ha salvato 49 Migranti : Nave Ong italiana salva 49 naufraghi a largo della Libia Madrid, 19 mar 08:34 - (Agenzia Nova) - L'unica nave di una ong battente bandiera italiana, la Mare Jonio, ha salvato ieri, 18 marzo, 49 migranti a bordo di un barcone in avaria, a circa 49 miglia dalle coste della Libia. Lo riferisce la stamp

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva : Il ministro dell'Interno fa la voce grossa. Ma non è chiaro come si posssa impedire lo sbarco della nave a Lampedusa senza contravvenire alle norme internazionali

Ong Mediterranea - Matteo Salvini : "I Migranti non metteranno piede in Italia". Di Maio : "Salvataggio priorità" : "Non metteranno piede in Italia". Sui migranti Matteo Salvini ribadisce la linea dura del Viminale, ma apre un nuovo fronte con il suo collega vicepremier Luigi Di Maio. La nave Mare Ionio della Ong Mediterranea Saving Humans (battente bandiera italiana) con a bordo 50 migranti soccorsi al largo del

Totò Martello : "I Migranti a Lampedusa sono i benvenuti. Salvini? In mare non esistono circolari" : La nave Mediterranea è vicina alla costa di Lampedusa, il sindaco dell'isola la può vedere dalla finestra del suo ufficio: "sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti...", dice Totò Martello all'AdnKronos. Non c'è stato, al momento, nessun contatto, tra il Comune e l'imbarcazione con a bordo 49 migranti. "Se c'è bisogno del nostro ...