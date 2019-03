F1 | GP del Bahrein già decisivo per la Ferrari Serve una risposta per evitare i primi

Il calciatore del Bahrein Hakeem al Araibi - in carcere in Thailandia dallo scorso novembre - è stato liberato : Il calciatore del Bahrein Hakeem al Araibi , che si trovava in carcere in Thailandia dallo scorso novembre , è stato liberato . Al Araibi era stato arre stato a Bangok, dove era in vacanza, in seguito a una richiesta d’arresto internazionale emessa dall’Interpol

Bahrein - ex calciatore della nazionale rischia rimpatrio e carcere. Ma è innocente : Da quasi 60 giorni Hakeem al-Araibi langue in una cella della Thailandia in attesa della decisione sulla domanda di estradizione presentata dal suo Paese. In quel paese, il Bahrein, al-Araibi era titolare nella nazionale di calcio. Da quel Paese, nel 2014, è fuggito per evitare di finire in carcere con l’accusa di aver devastato una stazione di polizia. Per dare un’idea di come si svolgono i processi in Bahrein, nel momento in cui ...