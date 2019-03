Ciclone Idai | è allarme in Malawi | 923mila persone colpite

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Gli aiuti dell’Unicef cominciano ad arrivare nelle areedalle violenti piogge e inondazioni delnelmeridionale, portando un po’ di sollievo alle famiglie nei centri di evacuazione. Più di 922.900sono state coinvolte nell’emergenza nei 14 distretti colpiti dal 9 marzo, compresi circa 460mila bambini, secondo i dati del Dipartimento per la gestione e la preparazione ai disastri (DoDMA).Ci sono anche 56 morti e 577ferite. Gli aiuti, ha fatto sapere l’agenzia, comprendono migliaia di pacchetti di sali per la reidratazione orale, antibiotici e centinaia di zanzariere trattate con insetticida. L’Unicef sta lavorando in coordinamento con il governo dele il team Paese delle Nazioni unite per una risposta umanitaria congiunta.“Dopo un disastro come le recenti inondazioni, la priorità dell’Unicef è di aiutare i bambini e le ...

