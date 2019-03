Banco BPM | Marshall Wace riduce lo short selling

finanza.lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019), dal 18 marzo, ha ridimensionato la posizione ribassista suBPM dall'1,28% all'1,10%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Intanto a ...

mattia68 : Come ci si fa a fidare delle Banche? Truffa diamanti, per Banco Bpm maxi grana da oltre 300 milioni - misiagentiles : #Truffa dei #diamanti: per Banco #Bpm sale oltre 300 mln€ il (possibile) conto da pagare a causa dello scandalo dei… - InvestingItalia : Banco Bpm: conto oltre i 300 milioni per la truffa dei diamanti - -