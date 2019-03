Linee guida per la realizzazione di interventi di contrasto alla dispersione scolastica e

Ue - emendamento M5s a Linee guida Bilancio : ‘Commissione non finanzi Tav - ma opere che migliorano vita cittadini’ : I 5 stelle in Europa hanno presentato un emendamento alle linee guida del Bilancio in cui chiedono che la Commissione Ue non finanzi il Tav, ma piuttosto altre infrastrutture ritenute più strategiche. Mentre a Roma la partita sulla grande opera rimane aperta, tra le tensioni dei soci di governo e lo slittamento di sei mesi delle decisione sui bandi, la delegazione dei grillini a Strasburgo ha deciso di schierarsi anche in sede europea contro il ...

Pubblicate le Linee guida 2019 della Società Americana del Diabete : migliorare l’assistenza e promuovere la salute : La Società Americana del Diabete (American Diabetes Association: ADA) ha pubblicato le Linee Guida 2019 che definiscono i punti di riferimento per la gestione della malattia. In questo aggiornamento e in altri successivi, se ne riporteranno i principali contenuti. La prima sezione delle Linee Guida è dedicata a come migliorare l’assistenza e promuovere la salute nella popolazione. La salute della popolazione è definita come “insieme di esiti ...

Legge 104 e invalidità civile Inps : nuova malattia inclusa. Linee guida in pdf : Legge 104 e invalidità civile Inps: nuova malattia inclusa. Linee guida in pdf Ci sono novità importanti in merito alla Legge 104 e all’invalidità civile. Con un comunicato stampa del 7 marzo 2019 l’Inps ha emanato le Linee guida per la valutazione di invalidità civile e handicap per i portatori di sindrome di Williams. La valutazione della nuova malattia inclusa decorre dal 4 marzo 2019 e gli accertamenti sui soggetti saranno effettuati da ...

La Royal Family fa la guerra agli haters : arrivano le Linee guida da rispettare per i follower dei reali : La Royal Family prende provvedimenti contro gli haters: pubblicata la lista delle linee guide a cui gli utenti social dovranno attenersi se vogliono continuare a seguire i Windsor. Dopo gli attacchi nei confronti di alcuni membri della famiglia, specialmente nei riguardi delle duchesse Kate Middleton e Meghan Markle, arriva un vademecum ad hoc: vietato offendere o essere "off topic". Per i trasgressori non ci sarà solo l'eliminazione dei ...

Figli dei preti : adesso spuntano le Linee guida per consacrati : Ci sono novità sulle linee guida che i sacerdoti devono almeno tenere a mente nel momento in cui mettono al mondo dei Figli. Esistono persone che, avendo avuto un consacrato come padre, possono essere incappate in difficoltà. L'insieme che le raccoglie, la definizione sintetica, è: 'Figli dei preti'. Sui ...

Dismissione piattaforme petrolifere - le Linee guida : ... il progetto firmato Krasojevi << In questo contesto, sottolinea Crippa " andranno valutati e promossi anche eventuali usi alternativi innovativi delle piattaforme, in un'ottica di economia ...

Il Vaticano conferma : «Ci sono Linee guida per i sacerdoti padri» : Vincent Doyle, psicoterapeuta irlandese, è nato dalla relazione fra una donna e un sacerdote, quello che pensava fosse il suo padrino. Lo ha scoperto quando aveva 28 anni e, dopo lo smarrimento iniziale, ha creato un gruppo di sostegno per le altre persone nelle sue condizioni. Si chiama Coping International e conta 50 mila iscritti di 175 Paesi del mondo: i figli di preti sono molti di più rispetto a quanti lui stesso potesse immaginare. Tanto ...

In Vaticano un documento con le Linee guida per i preti con figli segreti. L'inchiesta del New York Times : "Posso confermare l'esistenza di queste linee guida". Un'inchiesta del New York Times ha portato alla luce le linee guida del Vaticano per i preti che hanno violato la regola del celibato ed hanno avuto dei figli. "Esiste. È un documento interno", ha confermato Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, al quotidiano statunitense. L'inchiesta arriva in un momento particolarmente delicato per la Chiesa. I preparativi per la storica ...

Apnee ostruttive da sonno : le nuove Linee guida di trattamento con PAP degli esperti americani : 18 FEB - L'American Academy of Sleep Medicine , AASM, ha pubblicato su Journal of Clinical Sleep Medicine le nuove linee guida sull'uso della terapia con PAP , positive airway pressure , nelle Apnee ...

"Ideologia? No - parlano i numeriNell'analisi seguite le Linee guida" : Il professor Marco Ponti, coordinatore per l'analisi costi-benefici sulle opere pubbliche, in audizione in Commissione Trasporti della Camera: "L'analisi costi-benefici è il miglior strumento" Segui su affaritaliani.it

Efficienza energetica - Linee guida Enea per diagnosi energetiche edifici pubblici : Enea ha messo a punto le linee guida per le diagnosi energetiche negli edifici pubblici, in particolare di scuole e uffici. Duplice l'obiettivo : facilitarne l'esecuzione e organizzare i risultati in ...