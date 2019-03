Gp d' Australia | Bottas in libertà infligge una severa lezione ad Hamilton

In Australia vince Bottas - Ferrari giù da podio - : Il mondiale 2019 di Formula 1 parte ancora nel segno della Mercedes ma a trionfare nel Gran Premio d'Australia e' stato a sorpresa Valterri Bottas, davanti al campione del mondo e compagno di scuderia Lewis Hamiton. Delusione per le Ferrari rimasta giu' dal podio e che raccoglie solo un quarto posto con Sebastian Vettel e un quinto con Charles Leclerc. Terza la Red Bull ...

F1 - Hamilton in difficoltà in Australia : scoperto nel post gara il motivo del netto divario da Bottas : Nel corso dei controlli svolti dalla Mercedes nel post gara, i meccanici hanno scoperto la causa che non ha permesso ad Hamilton di giocarsi la vittoria in Australia Un dominio totale quello di Valtteri Bottas in Australia, una prestazione esaltante del finlandese che gli ha permesso di portarsi a casa non solo il bottino di 25 punti per il primo posto, ma anche quello aggiuntivo per il giro più veloce. Photo4/LaPresse Ha sorpreso però la ...

Gran Premio d’Australia - è subito doppietta Mercedes : ma a sorpresa a trionfare è Bottas. Ferrari giù dal podio : doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. Trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel che non va oltre il quarto posto davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Rosse lontanissime dalle Mercedes. Sesto posto per Kevin Magnussen su Haas, settimo per Nico ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Bottas e Mercedes inavvicinabili - inizio da incubo per la Ferrari : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una Rossa ...

F1 – Un Bottas rinato in Australia - Valtteri consapevole : “solo colpa mia se non ho espresso questa velocità prima” : Le sensazioni di Valtteri Bottas dopo la vittoria del Gp d’Australia: il finlandese più consapevole delle sue capacità all’esordio stagionale E’ Valtteri Bottas il primo vincitore della stagione 2019 di F1: il finlandese della Mercedes ha conquistato oggi il Gp d’Australia, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un trionfo speciale per Bottas, arrivato a Melbourne con una ...

