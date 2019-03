Gagliardini prende un terribile spavento | ma è stata vittima de Le Iene Video

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Roberto, il centrocampista nerazzurro, poco prima del suo ritiro pre-Derby è stato coinvolto in un bizzarro scherzo organizzato dal programma televisivo Le. Con la partecipazione della moglie Nicole, la redazione dello show ha introdotto delle telecamere nella stanza dove la donna doveva eseguire un'importante visita ginecologica, poiché è in dolce attesa.I motivi dello scherzo de Lesembrerebbe essere follemente innamorato e geloso dei suoi cani, due bassotti. Proprio per questo motivo sua moglie Nicole, con l'aiuto de Lee di Sebastian Gazzarini, ha deciso di organizzare un simpatico scherzo al marito per farglire un piccolo. Nicole confessa a Leche il calciatore quando è in ritiro con la sua squadra gli chiede di fargli vedere i suoi cani al telefono tramite la nota applicazione FaceTime, perché gli mancherebbero ...

francescac1908 : comunque Gagliardini gioca sempre meglio quando prende una botta in testa - joker_vinc8 : @Gianlu_Sir Infatti al Milan mi è piaciuto! Però se Gagliardini a 4 m dalla porta prende palo icardi a londra 2 con… - FSaltato : RT @cesololinter__: Qui potete vedere Roberto Gagliardini che prende il sole -