Ferrero | Giampaolo resta alla Sampdoria

Ferrero : «Troppi soldi a Schick. Giampaolo resta alla Samp» : ROMA - 'Fidatevi di me, Patrik Schick è un campione' . Parola di Massimo Ferrero , il presidente della Sampdoria intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà: 'Gli avevo consigliato di rimanere un altro anno da noi, per prepararsi al meglio ad affrontare un ambiente bello e complicato come Roma. Lui ha ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Giampaolo resta : è roba mia» : Non chiedo soldi: voglio farci la città dello sport. Si può anche valorizzare l'Auditorium, diventerebbe un punto di aggregazione sociale per Roma. Si potrebbe fare anche il rugby al Flaminio e i ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : il patron svela il futuro di Giampaolo e Quagliarella : Giampaolo e Quagliarella sono due dei big della Sampdoria, uno dalla panchina, l’altro in campo: il patron Ferrero ha le idee chiare sul loro futuro ”Giampaolo secondo me non va da nessuna parte, ma scherzo perché con lui ho un ottimo rapporto. Io sono convinto che sia pronto per una grande squadra. Per cui se me lo chiederà lo lascerò partire”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha un po’ spaventato i ...