Conte:sblocca-cantieri mercoledì in CdM

Il presidente del Consiglioconferma che il decretosaràin Consiglio dei ministri. "Ci abbiamo lavorato molto intensamente nelle ultime settimane",ha detto, in visita al cantiere dell'autostrada Asti-Cuneo. "Questa sera c'è ancora un tavolo tecnico, a Roma. Stiamo rivedendo le ultime norme". Spesso,sulle infrastrutture "sono stati lasciati sul tavolo dei concessionari tanti soldi dei cittadini", aggiunge.(Di lunedì 18 marzo 2019)

