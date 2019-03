Cassano a Tiki Taka | Spalletti uno con le palle | perché cambiarlo?

Tiki taka - Cassano attacca Wanda : 'Fai danni a Icardi - queste sceneggiate le facevo io' : Ieri sera in seconda serata su Canale 5, durante la puntata del talk show sportivo Tiki taka, presentato dal giornalista Pierluigi Pardo e dalla moglie di Icardi, Wanda Nara, c'era in collegamento in studio Antonio Cassano che ha attaccato l'argentina, in quanto la ritiene la causa di tutti i problemi che il marito Icardi sta affrontando con la società dell'Inter. Infatti, Fantantonio ha detto in diretta tv che Wanda con le sue dichiarazioni ha ...