E' un profugo fuggito duefa con la famiglia dalla Nigeria, dove i Boko Haram li avrebbero uccisi perché cristiani. Vive in un rifugio per senzatetto a New. Va a scuola e fino a un anno fa non aveva idea di come muovere i pezzi sullaera. Ora è unnella sua categoria del torneo didello Stato di New. E' Tanitoluwa Adewumi:ha battuto anche i bimbi delle scuole d'élite con tutor personali. Ha già vinto sette trofei. Fu ammesso al 1° torneo pur non avendo soldi per la quota d'iscrizione.(Di lunedì 18 marzo 2019)

