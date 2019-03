Malato di sclerosi multipla | vive in una casa Ater con tre rampe di scale ' Sono

ilgazzettino

(Di domenica 17 marzo 2019)solo tredi, eppure per Moreno Colonnaun muro insormontabile che lo costringono ad una prigionia forzata da oltre 5 anni.dida 10 anni, Morenoa ...

Micky_Calling : @Pontifex_it SONO MALATO DI SCLEROSI MULTIPLA. VIVO DA SOLO. CHE LA PASQUA POSSA DARMI QUELLA SERENITA' CHE MAI HO CONOSCIUTO! - NoemiLu1982 : ”MALATO DI SCLEROSI MULTIPLA PRIGIONIERO IN CASA DA 5 ANNI”, LA DENUNCIA DELL’INFERNO DI VIA …… - Very86 : RT @27Giorgia: Comunque il mio ex collega malato di sclerosi multipla lavora tutti i giorni. Si chiama degenerativa proprio perché degenera… -