L' avvertimento di Salvini Noi non siamo dei fessi

Vittorio Feltri - l' avvertimento sulle balle dopo il trionfo di Salvini : "I voti sono l'unica verità che conta" : Le elezioni sarde come quelle abruzzesi dicono la verità , ma non tutta. Registrano una tendenza e non rispecchiano la realtà nazionale. I dati vanno presi con le pinze. Per misurare la febbre del Paese bisognerà attendere i risultati delle europee, dai quali si capirà se i Cinque stelle sono moribon

Matteo Salvini - l' avvertimento a una nave Ong tedesca : 'Se pensano di venire in Italia - cambino idea' : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca ...

Matteo Salvini - l' avvertimento a una nave Ong tedesca : "Se pensano di venire in Italia - cambino idea" : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca avvistata nel Mediterraneo. "Mi risulta ci sia una nave di una Ong tedesca che si sta dirigendo verso la

TAV - avvertimento a Salvini : “Non spingerti oltre” - Di Maio non molla : Tensione alta in casa governo, tra Salvini e Di Maio, l’argomento si chiama TAV. Il leghista spinge per farla, mentre il grillino si rifiuta “Non litigo con nessuno. Se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria sotto la montagna è più utile finirla quella galleria, o lasciarla lì com’è? Non serve la laurea al Politcenico per intuire cosa sia meglio fare”, prova a tagliar corto il leader leghista convinto che, alla ...