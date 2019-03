Ginnastica | Coppa del Mondo | Lara Mori è una big internazionale | grande crescita e

Ginnastica - Simone Biles ruggisce al rientro : la Regina vince in Coppa del Mondo a Stoccarda - Mustafina quinta : Simone Biles è tornata più splendida che mai e ha dominato la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha scelto Stoccarda per il suo debutto stagionale, nella città tedesca che ospiterà i Mondiali a ottobre abbiamo assistito all’ennesimo show della più grande di tutti i tempi che ha giganteggiato senza dover strafare ...

Ginnastica - Coppa del Mondo. Vanessa Ferrari : “Punti importanti per le Olimpiadi”. Mori : “Dimostrato il mio valore” : Lara Mori e Vanessa Ferrari hanno regalato grandi emozioni a Baku e sono salite sul podio al corpo libero in occasione della tappa di Coppa del Mondo: secondo posto per la toscana, terza piazza per la bresciana e festa grande alle spalle della statunitense Jade Carey. Le azzurre hanno poi raccontato le proprie sensazioni al termine della gara disputata in Azerbaijan, evento fondamentale visto che metteva in palio punti per la qualificazione alle ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari contro la febbre e il dolore - terzo posto da brividi e mirino sulle Olimpiadi : Un terzo posto strappato con le unghie e con i denti, nonostante un persistente dolore al tendine d’Achille e qualche linea di febbre che l’ha debilitata negli ultimi giorni. Vanessa Ferrari conquista un podio pesantissimo in Coppa del Mondo e si conferma ancora ai vertici internazionali all’amato corpo libero, la bresciana ha lottato contro tutto e non ha deluso le aspettative della vigilia ribadendo la sua infinita classe ...

Ginnastica artistica - classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari in testa al corpo libero - Lara Mori terza. Volata per le Olimpiadi 2020! : Vanessa Ferrari si conferma in testa alla classifica di Coppa del Mondo, la bresciana guida la graduatoria al corpo libero dopo le prime tre gare. La 28enne occupa il primo posto grazie alla vittoria di Melbourne e alla terza piazza strappata oggi a Baku, la Campionessa del Mondo 2006 è Volata a quota 50 punti e guarda tutte dall’alto in basso: la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è entrata nel vivo, solo la vincitrice della ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : l’Italia fa sognare a Baku! Vanessa Ferrari terza - Lara Mori seconda : il corpo libero è tricolore : L’Italia fa sognare in Coppa del Mondo e conquista un doppio podio fantastico al corpo libero, Baku si tinge d’azzurro e la capitale dell’Azerbaijan è il palcoscenico perfetto per la festa di Lara Mori e Vanessa Ferrari: secondo e terzo posto da urlo nella terza tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tricolore sventola grazie alle nostre due ...

LIVE Ginnastica - Coppa del Mondo in DIRETTA : Italia da urlo - Lara Mori seconda e Vanessa Ferrari terza al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, Finali di Specialità della terza tappa a Baku (Azerbaijan). In palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vuole essere assoluta protagonista, si preannuncia una giornata particolarmente scoppiettante e avvincente soprattutto al corpo libero dove Lara Mori e Vanessa Ferrari si giocano tutto: la bresciana è ...

LIVE Ginnastica - Coppa del Mondo in DIRETTA : Vanessa Ferrari e Lara Mori a caccia della vittoria a Baku : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, Finali di Specialità della terza tappa a Baku (Azerbaijan). In palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vuole essere assoluta protagonista, si preannuncia una giornata particolarmente scoppiettante e avvincente soprattutto al corpo libero dove Lara Mori e Vanessa Ferrari si giocano tutto: la bresciana è ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo oggi (17 marzo) : programma - orari e tv. Come vedere Vanessa Ferrari e Lara Mori : oggi domenica 17 marzo si disputano le Finali di Specialità della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica a Baku (Azerbaijan), in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi pesanti: Vanessa Ferrari e Lara Mori vanno a caccia della vittoria al corpo libero, sono terza e prima dopo il turno eliminatorio e sono pronte per lottare con la quotata statunitense Jade Carey. La bresciana ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori all’assalto del podio a Baku - Finale da sballo al corpo libero : L’Italia vuole risplendere nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, la terza tappa del circuito riservato alle singole specialità si concluderà con le Finali di Baku (Azerbaijan) e la nostra Nazionale può essere assoluta protagonista. Caliamo gli assi pesanti dopo che Marco Lodadio e Martina Rizzelli hanno sfiorato il podio, Lara Mori e Vanessa Ferrari sono pronte per scendere in pedana con ...

Ginnastica - Simone Biles torna in gara! Domani show in Coppa del Mondo - duello da urlo con Aliya Mustafina : Simone Biles torna in scena dopo il lungo inverno e domenica 17 marzo gareggerà alla Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio ha scelto la Porsche Arena di Stoccarda (Germania) per la sua prima uscita annuale, una decisione che può essere sicuramente legata al fatto che i prossimi Mondiali si disputeranno proprio in questo ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Marco Lodadio manca il podio per 33 millesimi! Martina Rizzelli sesta sugli staggi : Prima giornata di Finali di Specialità a Baku (Azerbaijan) dove si sta disputando la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sperava nel colpaccio di Marco Lodadio e Martina Rizzelli ma purtroppo il podio è sfuggito per pochissimo. La comasca era impegnata alle parallele asimmetriche, ha eseguito un esercizio pulito senza grossi errori e ha ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Marco Lodadio manca il podio per 33 millesimi! Martina Rizzelli sesta sugli staggi : Prima giornata di Finali di Specialità a Baku (Azerbaijan) dove si sta disputando la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sperava nel colpaccio di Marco Lodadio e Martina Rizzelli ma purtroppo il podio è sfuggito per pochissimo. La comasca era impegnata alle parallele asimmetriche, ha eseguito un esercizio pulito senza grossi errori e ha ...

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Baku 2019 in DIRETTA : Marco Lodadio e Martina Rizzelli a caccia del podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, terza tappa a Baku (Azerbaijan). Oggi sono in programma le prime Finali e l’Italia sogna in grande con Marco Lodadio impegnato agli anelli e Martina Rizzelli che salirà sulle parallele: il bronzo iridato va a caccia del podio, ha ovviamente un esercizio di lusso come testimonia il risultato di Doha e può fare saltare il banco migliorando la prestazione ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori firma la doppietta a Baku e vola in finale anche alla trave : Lara Mori firma la doppietta e si qualifica anche alla trave dopo aver realizzato il miglior punteggio al corpo libero. La toscana si è presentata in forma smagliante a Baku (Azerbaijan) dove oggi è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica e accede all’atto conclusivo sui 10 cm grazie al quinto punteggio di giornata: l’azzurra ha commesso delle importanti sbavature e non è andata oltre un 12.633 (5.3) ...