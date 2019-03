F1 Gp Australia | vittoria per Bottas | Vettel quarto

F1 - i bookmakers puntano sulla vittoria di Vettel in Australia : Hamilton invece favorito per il titolo : Il tedesco ha già vinto tre volte a Melbourne ed è favorito a 2,75 nella prima gara stagionale, Hamilton invece parte in vantaggio nella scommessa sul titolo mondiale A Sebastian Vettel il primo round, a Lewis Hamilton il mondiale. Alla vigilia del Gp d’Australia, primo appuntamento con la stagione 2019 della Formula 1, la valutazione degli analisti SNAI rispecchia l’andazzo degli ultimi due anni: Ferrari avanti nei test ...

Sbk - Australia : Bautista da record - vittoria davanti a Rea e Melandri : PHILLIP ISLAND - Alvaro Bautista con la nuova Ducati Panigale V4 R, ha vinto sul circuito Australiano di Philip Island la prima gara stagionale del campionato mondiale di Superbike. Lo spagnolo, all'...

Superbike - Alvaro Bautista dopo il successo di gara-1 in Australia : “Questa vittoria mi ha trasmesso una soddisfazione incredibile” : Un esordio da urlo quello dello spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike. L’iberico, proveniente dalla classe MotoGP, ha centrato il bersaglio grosso nella prima manche del primo round del campionato iridato in Australia, rendendosi protagonista di una prestazione incredibile, rifilando dei distacchi notevolissimi a tutti i concorrenti, ivi compreso il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki). L’iberico, ...

Softball - Italia sesta nell’Asia Pacific Cup dopo la sconfitta con l’Australia. Vittoria finale alla Cina : L’Italia chiude al sesto posto l’Asia Pacific Cup, terminando con una sconfitta contro l’Australia il proprio cammino a Sydney nella partita valevole per la quinta posizione nel torneo. L’Australia, già vincitrice sulla Nuova Zelanda poche ore prima, passa subito in vantaggio con triplo di Cameron e singolo di White. Dal primo inning fino al sesto non accade nulla di particolare, visto che Greta Cecchetti e Sandra Holden ...

Australian Open – Retroscena Osaka : “ho chiamato mia madre dopo la vittoria - niente congratulazioni - mi ha urlato di dormire” : Naomi Osaka ha raccontato un simpatico Retroscena in merito ai momenti successivi alla sua vittoria degli Australian Open: dalla madre niente congratulazioni ma solo un ‘rimprovero’ A soli 21 anni, Naomi Osaka, nel giro di pochi mesi, ha messo in bacheca US Open e Australian Open. La tennista giapponese si è ritrovata in vetta al ranking femminile a suon di prestazioni monstre, sbaragliando ogni avversaria che si è posta sul ...

Australian Open - Petra Kvitova commovente : “la mia vittoria due anni fa dopo l’aggressione subita” : Petra Kvitova è stata vittima di un’aggressione due anni fa, un uomo armato di coltello ha ferito la tennista alla mano complicandone la carriera “Volevo vincere e alzare il trofeo, ma penso di avere già vinto due anni fa. Per me è tutto incredibile, ancora non mi rendo davvero conto di avere giocato la finale“. Petra Kvitova non perde il sorriso dopo la sconfitta nella finale dell’Australian Open contro la ...

Apoteosi azzurra - storica vittoria per Lorenzo Musetti : è il primo italiano a conquistare l’Australian Open Junior : Il giocatore italiano supera in finale l’americano Nava, al termine di una partita infinita terminata 2-6, 6-4, 7-6(12) Il cielo sopra Melbourne si colora di azzurro, Lorenzo Musetti vince l’Australian Open Junior ed entra di diritto nella storia nel tennis italiano, diventando il primo giocatore del Belpaese a vincere il torneo di Melbourne. Una soddisfazione enorme per il classe 2002, capace di superare in finale ...

Australian Open – Dramma Serena Williams : la caviglia si gira sul 5-1 e le costa la vittoria [VIDEO] : Serena Williams si fa male sul 5-1 del terzo set contro la Pliskova: la caviglia compie un movimento innaturale e la tennista americana non riesce a vincere il match Quarti di finale degli Australian Open con tanto di… colpo di scena. Serena Williams, favorita numero 1 per la vittoria finale del torneo, è stata sconfitta da Karolina Pliskova al terzo set. Sull’esito del match della tennista americana, pesa come un macigno ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Una vittoria importante perché ho avuto buone risposte dal mio fisico” : Un Rafael Nadal di autorità. Lo spagnolo (n.2 del mondo) supera il ceco Tomas Berdych negli ottavi di finale degli Australian Open 2019 e conquista per l’undicesima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del Major in Oceania. Berdych è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo due ore di gioco, con il punteggio di 6-0 6-1 7-6 (4) e per la ventesima volta è stato sconfitto dal fuoriclasse iberico. Probabilmente anche il ...

VIDEO Camila Giorgi vola agli Australian Open : la vittoria su Iga Swiatek vale l’accesso al terzo turno : Camila Giorgi non si ferma più: l’azzurra nel secondo turno degli Australian Open di tennis sconfigge con un nettissimo 6-2 6-0 la polacca Iga Swiatek ed accede al terzo turno, dove se la vedrà con la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del seeding. Di seguito le immagini del trionfo dell’azzurra. IL VIDEO DELLA vittoria DI Camila Giorgi CONTRO IGA Swiatek (6-2 ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Grande vittoria di Fabbiano - anche Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto. Vince facile Nadal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

