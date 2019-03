Summit Onu sulla droga a Vienna | Barra striglia | cambiare passo

Venezuela - Onu assente a Summit su crisi : 21.50 Le Nazioni Unite restano neutrali sulla crisi in Venezuela e annunciano di non partecipare al vertice a Montevideo del 7 febbraio. "L'Onu vuole dare credibilità all'offerta di buoni uffici per trovare una soluzione politica alla crisi", ha detto il segretario Guterres. A Montevideo si incontreranno i rappresentanti di alcuni Paesi Ue e dell'America Latina per aprire un canale di dialogo.