Rating | Moody' s rinvia l' esame per il rating dell' Italia

Moody's rinvia giudizio Rating Italia : 23.37 Moody's rinvia l'esame per l'Italia. In una nota comunica di aver aggiornato il suo calendario e di non avere emesso alcun giudizio sul rating. Lo rende noto la stessa agenzia. Oggi, oltre a quello dell'Italia, era previsto anche quello della Serbia.

Da Moody’s nessun giudizio sull’Italia. Il Rating resta invariato : nessun giudizio da parte dell’agenzia Moody’ssullo stato di salute del debito sovrano dell’Italia, il che, per i mercati, equivale a una conferma del rating e anche dell’outlook. A fine giornata Piazza Affari aveva chiuso con un rialzo dello 0,8%, senza mostrare particolari timori per il verdetto. Sempre in Europa, Standard & Poor’s ha alzato il rating del Portogallo a BBB (lo stesso livello ...

Grecia : Moody's alza Rating B1 - progressi grazie a riforme : A motivare questa decisione dell'agenzia di rating sono i progressi e realizzati con il programma di riforme messo in atto negli ultimi anni che hanno migliorato la competitività dell'economia e le ...

Pil - Moody’s taglia la stima di crescita per l’Italia : “Tra 0 e 0.5%”. Ma non incide sul Rating : “Outlook resta stabile” : Moody’s taglia le stime di crescita per l’Italia ma per il momento il rating resta invariato. “Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%“, ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst dell’agenzia per l’Italia. Quanto al rating, abbassato lo scorso ottobre, Muehlbronner sottolinea: “Abbiamo un outlook ...

Moody's taglia stime Pil Italia nel 2019 - ma "al momento non incide sul Rating" : Moody's prevede di abbassare le proprie stime di crescita, "sicuramente sotto l'1%, probabilmente a un valore tra 0 e +0,5% nel 2019", perché "le misure di riforma sono state rimandate, anche tutta l'Europa sta rallentando, questo non è positivo". A parlare è Kathrin Muehlbronner, senior vice president di Moody's, durante la Credit trends conference in corso a Milano. La precedente stima dell'agenzia, di novembre scorso, ...

Generali - da Moody's Rating Baa3 a bond da 500 milioni : L'agenzia di rating Moody's ha assegnato il rating "Baa3" all' emissione obbligazionaria subordinata di Generali di tipo Tier 2 da 500 milioni di euro , emessa ieri 21 gennaio 2019. L'emissione ha ...

Piaggio : Moody's alza Rating da B1 a Ba3 - outlook stabile. Titolo guadagna 1 - 2% in apertura : MILANO - Moody's ha alzato il rating di Piaggio da 'B1' a 'Ba3', con outlook stabile. Lo comunica la società in una nota in cui afferma che, secondo l'agenzia di...

Piaggio - Moody's alza il Rating e rivede l'outlook : Moody's ha rivisto al rialzo il rating di Piaggio & C. a Ba3 da B1 e l'outlook da positivo a stabile. alzato da B1 a Ba3 anche il giudizio sulla emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro con ...

Piaggio - Moodys alza Rating a Ba3 e outlook a positivo : Roma, 15 gen., askanews, - Moody's ha rivisto al rialzo il rating corporate di Piaggio & C. Da B1 a Ba3 e quello sulla probabilità di default da B1-PD a Ba3-PD. L'outlook è stato migliorato da stabile ...