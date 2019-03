Meteo | sempre più caldo in Piemonte | sfiorati i 27 gradi | ben 8 oltre la norma 

Nuova ondata di caldo in Australia per un inizio d’Autunno Meteo rologico shock : attesi oltre +40°C dopo l’Estate più rovente di sempre [FOTO e DATI] : 1/10 ...

Cambiamenti climatici : in Australia condizioni Meteo estreme sempre più gravi e frequenti : “Un nuovo modello guidato dai Cambiamenti climatici ” è rappresentato dall’aumento della gravi tà e della frequenza delle condizioni meteo estreme in Australia nel 2018: lo ha rilevato il rapporto Weather Gone Wild, redatto dal gruppo ambientale Climate Council, e pubblicato oggi. “Stiamo vivendo i Cambiamenti climatici proprio ora in tutta l’ Australia , dalle inondazioni a Townsville agli incendi nello stato di ...

Il Meteo estremo infrange record in tutto il mondo : dal Gennaio più caldo di sempre in Australia alle temperature polari degli USA passando per il Regno Unito : Città americane più fredde dell’Artico, l’inferno in Australia, neve su tutto il Regno Unito. È appena passato un mese del 2019 e i meteorologici stanno già parlando di modelli meteorologici estremi che hanno paralizzato città sparse in tutto il globo. Negli Stati Uniti, nel corso di questa settimana circa 200 milioni di americani hanno subito gli effetti di un’ondata di gelo senza precedenti che ha portato le temperature a -49°C e provocato ...