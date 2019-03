Inter | ennesima stagione fallimentare per i nerazzurri | influenti le scelte di Ausilio

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) L'negli ultimi anni ha cambiato svariati allenatori, decine di calciatori, molti dirigenti e persino due proprietari. Eppure, puntuale come la primavera, ogni anno a marzo si ritrova a fare i conti con una. Lo fa anche oggi, alla vigilia del derby, crocevia di un campionato in bilico tra il rimpianto dei punti persi e la voglia di ritornare a vincere e convincere., cambiano tutti tranneNegli ultimi anni i tifosiisti hanno visto cinque allenatori diversi , sei se contiamo anche mister Vecchi, ed oltre quaranta calciatori acquistati. Ciò che non ha mai visto, però, è mettere in seria discussione chi è tra i responsabili di questi stravolgimenti: Piero. Negli equilibri di una società di calcio, infatti, il Ds ha molto peso nella scelta dell'allenatore. Sempre il Ds, seguendo le indicazioni e le esigenze del tecnico,verrà sul ...

zielu20 : RT @fondnerazz: Il Viminale ha autorizzato la curva a dedicare la coreografia al nazista morto negli scontri di dicembre contro i napoletan… - NicoloBonelli : @23_Frog @Inter Questa è l ennesima dimostrazione di un UOMO attaccato alla maglia. Poi ci sono le mezze fighe che… - inter_nauta_me : RT @AlexSanna8334: Ambiente? Clima? Ma chi vogliono prendere per il culo? Questi cantano #BellaCiao , ed è la dimostrazione che si tratta d… -