' Fridays for Future' | flash mob studentesco anche a San Marino

"Fridays for future" : per cosa abbiamo manifestato noi giovani fotogallery : ... lo sciopero globale lanciato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg che ha raccolto adesioni in più di 1700 città nel mondo e circa 182 in Italia. di 84 Galleria fotografica Clima, la ...

Fridays for Future/ 5000 in piazza in tutta la Basilicata : Le tecnologie alternative già esistono e sono presenti in ogni comune, quello che manca è soltanto una politica coraggiosa del governo nazionale, delle amministrazioni regionali e locali, delle ...

Piazza dei Martiri affollata dagli studenti per il Fridays for Future - la manifestazione contro il riscaldamento globale : Noi vogliamo che alla luce della scienza ciascuno programmi il proprio spazio di futuro per cambiare strada, visto che sappiamo dove va quella che stiamo percorrendo: come dice Greta o si cambia il ...

Fridays for future - questi ragazzi ci stanno ricordando che l’ambiente è un bene di tutti : È un destino curioso che il nome di quella ragazzina svedese dal volto serio faccia proprio rima con “pianeta”. Ancora più curioso che quel suo visino che non tradisce neppure i suoi pochi anni, sia diventato l’icona della nuova protesta studentesca. Però bello vedere questa mattina sfilare 10mila ragazze e ragazzi, bambine e bambine, con il viso svirgolettato di verde e di azzurro, facce sorridenti e tanta voglia di gridare insieme quegli ...

Fridaysforfuture - la Commissione UE ai giovani dei cortei : “Vi ascoltiamo” : “Vi ascoltiamo e stiamo facendo esattamente ciò che chiedete“. Questo e’ il messaggio che la Commissione europea indirizza ai giovani che oggi marciano per il clima in tutto il mondo. “Incoraggiamo i giovani che potranno votare alle prossime elezioni europee a far sì che il cambiamento climatico sia una priorità nella campagna, cosi’ come invitiamo tutti i partiti politici a definire le loro posizioni sul tema nei ...

Clima - Fridays for future : “Siamo i partigiani dell’ambiente” : “Siamo i partigiani dell’ambiente e questa è come se fosse la Terza Guerra Mondiale, perché stiamo veramente per suicidarci”. Qualcuno l’ha già definita la Greta Italiana. Il riferimento è a Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha fatto dell’ambiente la sua ragione di vita e la lotta contro il cambiamento Climatico la propria missione. Oggi, nella giornata del Global Strike for future, lo sciopero internazionale ...

Fridays for future - bravi i giovani! Ora attenti ai politicanti che si fingono vostri sostenitori : Anche a Trento si è svolta la marcia per il clima, promossa dai giovani. Finalmente, anche i giovani stanno prendendo coscienza dei gravi impatti che i cambiamenti climatici stanno determinando sul nostro pianeta. E, quando i giovani si svegliano e si mettono in moto, lo fanno in maniera forte. Ad alta voce chiedono politiche diverse, chiedono di mettere da parte gli interessi economici che soffocano questo nostro mondo, che limitano lo sviluppo ...

Fridays for future - Virginia Raggi : “Vi ascoltiamo - dateci idee concrete” : Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è scesa in piazza per manifestare contro il cambiamento climatico “Vi ascoltiamo, dateci idee concrete“, queste le sue parole parlando con i giovani in via dei Fori Imperiali. “Ho una mail che trovate sul sito del Comune di Roma – aggiunge la Raggi, parlando con dei ragazzi che stavano partecipando alla marcia sul Clima – fate una proposta concreta. Su molte cose possiamo ...

FridaysForFuture - cortei in tutto il mondo per salvare il clima. Italia in prima linea : Greta Thunberg e altri giovani ambientalisti rivolgono ai vari Governi delle richieste ben precise, che si basano sulla necessità di politiche decisamente più incisive contro il riscaldamento globale. ...

FridaysForFuture - un milione in piazza : 'Subito impegni chiari' : Roma, 15 mar., askanews, - In tutta Italia, in oltre 200 città, giovani, studenti, cittadini hanno riempito piazze e strade per manifestare pacificamente contro il cambiamento climatico e chiedendo un ...

Clima - "FridaysForFuture" : il popolo dei ragazzi a Roma : Roma, 15 mar., askanews, - Una piazza bellissima; quella dei cortei oggi in tutta Italia per il "Global Strike for Future", la mobilitazione mondiale, circa 200 Paesi e 1700 città, per pretendere dai ...

Partenza in ritardo per la mobilitazione francese di FridaysforFuture - ma nessuna rinuncia alla marcia : Anche se in ritardo rispetto ai compagni di altri Paesi europei anche gli studenti della Francia cominciano a mobilitarsi per il clima. Non solo nella giornata di oggi, ma per tutto il fine settimana continuerà la mobilitazione generale della protesta contro il riscaldamento globale e l’insufficiente azione dei governi per l’ambiente. A Parigi, i giovani in sciopero prevedono operazioni di disobbedienza civile al mattino, prima di ...