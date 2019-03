Collovati sul derby di Milano | «Milan favorito | non c' è discussione»

Sara Peluso perdona Collovati dopo la frase sulle donne : "Mi ha chiesto scusa - amici come prima" : Sara Piccinini in Peluso rompe il silenzio. Domenica scorsa, durante l'ultima puntata di Quelli che il calcio, la giornalista (ed ex arbitro di calcio, nonché moglie del calciatore del Sassuolo Federico Peluso) è stata "bersagliata" da Fulvio Collovati con la discussa quanto ormai celebre frase sulle donne e la tattica calcistica ("Quando sento una donna parlare di tattica, mi si rivolta lo stomaco"). Un'affermazione che è costata all'ex ...

Caro Collovati - mia mamma sul 4-3-3 batteva tutti : Fulvio Collovati, ex stopper mundial (Spagna '82), ha sbagliato, per una volta, l'intervento. Non sul prato verde, ma alla Rai, a "Quelli che il calcio".La storia è nota, una frase sessista da condannare: "Le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco". La Rai lo ha ammonito, sospendendolo per due giornate. Fulvio ha chiesto scusa, e di sicuro, conoscendolo, non commetterà più ...

Rai sospende Collovati dopo frasi sessiste sulle donne e Wanda Nara. E anche Costacurta chiede scusa : La Rai ha deciso di sospendere tutte le attività in tv e in radio dell’ex calciatore Fulvio Collovati dopo la frase sessista detta domenica a Quelli che il calcio su Rai2. A riferirlo è l’agenzia AdnKronos. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non ...

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai per frasi sulle donne a Quelli che il calcio : La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. A scriverlo è l'agenzia Adnkronos, che cita "fonti bene informate". La decisione arriva dopo le affermazioni fatte domenica scorsa dall'ex calciatore a Quelli che il calcio sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne. Collovati, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi ...

La Rai sospende Collovati per le sue frasi sulle donne : Fulvio Collovati "squalificato" per due giornate, fino a sabato 9 marzo. E' la decisione che - apprende l'AGI - la Rai ha adottato nei confronti dell'ex giocatore per le sue frasi di domenica scorsa durante 'Quelli che il calcio' su Rai2 sulla competenza femminile in fatto di tattica calcistica e ritenute da più parti come sessiste. Durante un collegamento esterno Collovati aveva infatti detto "Quando sento parlare una donna di tattica... ...

Fulvio Collovati - dopo la frase sulle donne si muove la Rai : 'Verso la sospensione' : Le scuse repentine di Fulvio Collovati dopo la frase contro le donne che parlano di tattica calcistica potrebbero non bastare per salvare il posto del campione del mondo a Quelli che il calcio su Raidue. L'ad della Rai Fabrizio Salini avrebbe chiamato direttamente in vertici di Raidue, irritato per le parole di Collovati e le proteste che ne sono seguite. Salini ...